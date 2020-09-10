На Кавказе инспекторы защитили пост ДПС от вооруженных мужчин в масках

Иллюстративное фото Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Инспекторам из Ингушетии пришлось защищать свой пост ДПС от вооруженной группы. Злоумышленники угрожали сотрудникам убийством, но те обезвредили их без применения оружия. О случае рассказывает пресс-служба Следственного комитета по Республике Ингушетии.

Ночью 7 сентября недалеко от поселения Южный, на посту "Маяк 12", полицейский остановил черную "Тойоту Камри" без номеров. Инспектор хотел проверить документы и узнать, почему на машине нет регистрационных знаков. Тогда из салона вышли трое мужчин в балаклавах и направились к сотруднику. У каждого было по оружию, отмечает пресс-служба СКР по РИ.

Путь перегородил другой инспектор. Водитель пригрозил полицейскому убийством, но тот не отошел - между ними завязалась драка, в ходе которой злоумышленник дважды пытался выстрелить. Два сотрудника задержали всех нападавших голыми руками.

В состав группы входили жители Назрани 42, 37 и 32 лет. Против них завели уголовное дело.

- Следственным отделом по городу Малгобек следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, - сказано в сообщении.

Расследование продолжается.