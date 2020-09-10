«Давай, сволочь, оцени их внимание!»: появилось предсмертное видео школьницы, сбитой поездом

Душераздирающий ролик изучают следователи

В Ставропольском крае накануне поезд насмерть сбил 6-классницу. Трагедия прогремела в маленьком селе Краснокумском — утром после 10 часов диспетчер получил сигнал о ЧП на перегоне Георгиевск–Зольский.

«КП-Северный Кавказ» разбиралась в трагедии. И выяснила, что ребенок незадолго до гибели выложил в сеть душераздирающий ролик:

Видим, девочка сильно страдала, делая запись. Закадровый голос просит: «Закрой глаза. Раз-два-три. Ты умер. Чего молчишь?». И девочка послушно выполняет просьбу. «А у тебя друзья были? Ну, такие люди, которым ты нужен. Тебя любили? Говорили, что готовы жизнь за тебя отдать?». К финалу голос стал совсем настойчивым: «Ты хоть что-нибудь можешь сказать?! Скажи близким, что ты любишь их! Давай, сволочь, оцени их внимание!». Ребенок уже плакал и закрывал лицо руками.

Это видео попало не только в одну из социальных сетей, но и к следователям. В телефоне школьницы нашли и другие странные записи.

- Следственно-оперативная группа выясняет причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказала «КП» старший помощник руководителя ММСУТ СК РФ Елена Марковская. – Изучаются записи ребенка в сети и телефоне.

Предварительно, причиной гибели девочки назвали «нарушение правил пребывания» на железной дороге. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Они ушли, а меня оставили": запертый учителем первоклассник вышел из окна школы

Ваню госпитализировали, начата служебная проверка (подробнее)