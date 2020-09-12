Выборы в Ставропольском крае 13 сентября 2020: кого выбираем, где и как проголосовать

13 сентября 2020 ставропольских избирателей ждут более чем на 550 участках для голосования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Единый день голосования ставропольцам предстоит выбрать почти полтысячи депутатов. Рассказываем, как и где пройдут выборы в Ставропольском крае 13 сентября 2020.

Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в Избирательной комиссии СК, в воскресенье в 8 утра откроются более 550 участков для голосования по всему краю.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 2020

В одномандатном избирательном округе №2, к которому относятся Благодарненский район и часть Александровского района (село Александровское, хутор Харьковский, Калиновский сельсовет, село Грушевское) пройдут дополнительные выборы депутатов Думы СК. В списке четыре кандидата:

ДОРОШЕНКО Владимир Александрович, 25 лет. Партия «Единая Россия». Председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Новокавказский».

ВАСИЛЬЕВ Евгений Васильевич, 41 год. ЛДПР. Коммерческий директор предприятия розничной торговли (ИП Оганисян Артур Анастасович).

КИРДЯШЕВ Юрий Александрович, 34 года. КПРФ. Генеральный директор ООО Научно-производственное объединение «НефтеХимПроект».

СЕРДЮКОВ Евгений Анатольевич, 32 года. Партия «Справедливая Россия». Директор строительной компании ООО «Сфера». Есть погашенная в 2014 году судимость по статье «Побои».

ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 2020

Выборы в представительные органы первого созыва пройдут в следующих округах:

Александровский муниципальный округ - 23 депутата,

Андроповский муниципальный округ - 21 депутат,

Апанасенковский муниципальный округ - 21 депутат,

Арзгирский муниципальный округ - 15 депутатов,

Буденновский муниципальный округ - 25 депутатов,

Грачевский муниципальный округ - 20 депутатов,

Кочубеевский муниципальный округ - 29 депутатов,

Красногвардейский муниципальный округ - 23 депутата,

Курский муниципальный округ - 28 депутатов,

Левокумский муниципальный округ - 25 депутатов,

Новоселицкий муниципальный округ - 15 депутатов,

Предгорный муниципальный округ - 30 депутатов,

Степновский муниципальный округ - 15 депутатов,

Труновский муниципальный округ - 22 депутата,

Туркменский муниципальный округ - 16 депутатов,

Шпаковский муниципальный округ - 33 депутата,

В Ессентуках выберут 28 депутатов в городскую думу VI созыва, а в Минераловодском городском округе - 40 новых членов Совета депутатов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 2020

По одному депутату необходимо выбрать в одномандатных округах №12 и №15 Благодарненского городского округа; в одномандатном округе №17 Петровского городского округа; в двухмандатном избирательном округе № 4 города-курорта Пятигорск.

КАК НАЙТИ СВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Чтобы узнать, куда и в какое время прийти проголосовать, нужно ввести свой домашний адрес в специальную форму на сайте Избирательной комиссии Ставропольского края.

ВАЖНО!

Обращения, связанные с выборами, можно направить в Общественную палату Ставропольского края. 12 сентября с 9 до 18 (перерыв с 13 до 14) и 13 сентября с 8 до полуночи будет работать телефон «горячей линии» 8-800-100-26-16. Звонок бесплатный.

Также «горячая линия», функционирующая на постоянной основе, есть и у краевого Избиркома - (8652) 35-61-84. В день выборов звонки будут принимать с 8 утра до полуночи. Время работы в остальные дни: с понедельника по четверг — 8:30-17:30 (перерыв с 13:00 до 13:45), в пятницу — 8:30-16:30 (перерыв с 13:00 до 14:00). Накануне праздничных дней график сокращается на час.