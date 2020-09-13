Итоги Единого дня голосования 2020 в Ставропольском крае подведут утром 14 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 8 утра стартует Единый день голосования. С момента открытия и до закрытия избирательных участков «КП-Северный Кавказ» будет сообщать предварительные результаты выборов в Ставропольском крае 13 сентября 2020 года, а на следующий день сообщит итоговые данные.

Напомним, ставропольцам предстоит выбрать почти 450 депутатов в краевую и городские Думы, а также в представительные органы местного самоуправления. Выборы затронут более чем 20 муниципальных и городских округов. Подробнее о том, где и за кого предстоит голосовать, читайте по ссылке.

ВАЖНО!

Не знаете, идет ли голосование на вашем участке? В специальную форму на сайте краевого Избиркома введите свой домашний адрес. Система подскажет, проходят ли выборы, если да - какого уровня и по какому адресу находится помещение для голосования.