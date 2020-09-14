Появились предварительные итоги выборов в Думу Ставрополья

Избирком Ставропольского края опубликовал предварительные результаты выборов в депутаты Краевой Думы. Выигрывает кандидат от "Единой России" Владимир Дорошенко, следует из данных на ГАС "Выборы".

Напомним, наряду с выборами в муниципальные парламенты на Ставрополье довыбирают депутата в Краевую Думу шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2. Было заявлено пять кандидатов, но самовыдвиженец Марина Ливер выбыла после регистрации.

За все время проголосовали 64299 человек. Это более 53% от общего числа избирателей. После подсчета 56,92% бюллетеней выигрывает Владимир Дорошенко из "Единой России". У него 27,3 тысяч голосов (из обработанных - 75,21%). Следом идет Евгений Васильев из ЛДПР, который набрал 4,2 тысяч голосов (11,56%). Недалеко расположились Юрий Кердяшев из КПРФ (3,4 тысяч, или 9,37%) и Евгений Сердюков из "Справедливой России" (1,4 тысяч, или 3,86%).

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Итоги выборов депутатов в Ставропольском крае: кто выиграл выборы

Итоги выборов начали подводить после 20 часов по московскому времени [информация обновляется]