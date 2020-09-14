Итоги выборов депутатов в Ставропольском крае: единый день голосования завершен

Иллюстративное фото Фото: Иван МАКЕЕВ

Итоги выборов депутатов в Ставропольском крае 2020 года: представители избиркома закрыли все участки и приступили к подсчету бюллетеней. "КП-Северный Кавказ" следит за результатами голосования и обновит информацию в статье, когда она появится.

ЯВКА

По словам председателя ставропольского избиркома Евгения Демьянова, явка на выборах высокая. Так, на выборы муниципальных депутатов по состоянию на 18 часов пришло 315 тысяч человек, это 38,99% от общего числа заявленных избирателей. В голосовании за место в Думе Ставропольского края участвовали 53% избирателей (больше 35 тысяч) - в 2016 году, к примеру, явка на 12 часов была 16,7%.

На 12 часов активнее других голосовали в Новоселицком (10,2 тысяч - 61%), Красногвардейском (13,3 тысяч - 48%) и Степновском (6,4 тысяч - 45%) районах. Не особо большая явка в Минераловодском районе (12,3 тысяч - 12%), Ессентуках – (11,2 тысяч - 16%) и Предгорном районе - (18 тысяч - 22%).

НАБЛЮДАТЕЛИ

- На всех этапах голосования присутствуют наблюдатели. Всего в Ставропольском крае назначено 4979 наблюдателей, из которых 1544 назначены кандидатами, 1362 – партиями, а 2073 – субъектами общественного контроля, - сказано в сообщении избиркома Ставрополья.

"КП-Северный Кавказ" следит за итогами выборов в Ставропольском крае.