Итоги выборов 2021 в Ставропольском крае: сенсации не произошло

В избирком края поступило множество обращений о нарушениях Фото: Олег ЗОЛОТО

С 17 по 19 сентября 20201 года в СКФО, как и по всей стране, прошли выборы трех уровней: федеральные, региональные и муниципальные. «КП-Северный Кавказ» подводит итоги выборов 2021 в Ставропольском крае и республиках округах.

Во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа выбирали депутатов Госдумы ФС России восьмого созыва. На Ставрополье прошли выборы депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва и в органы местного самоуправления в семи муниципальных образованиях. Региональных законотворцев также выбирали в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Чечне, Ингушетии. В местные органы власти выборы прошли в КБР, Северной Осетии и Чеченской Республике.

Кроме того, в РСО - Алания, Чечне и Карачаево-Черкесии голосовали за кандидатов на должности руководителей республик (см. «Кстати», «Тем временем»).

В понедельник 20 сентября территориальные избирательные комиссии огласили предварительные результаты.

Так, в Ставропольском крае после обработки 85% протоколов на выборах в Госдуму Российской Федерации большинство голосов набрали четыре парламентские партии. О том, кому удалось вырваться вперед, рассказал председатель избирательной комиссии Ставрополья Сергей Тарасов:

- Сенсации в крае не произошло. У нас сегодня в лидерах «Единая Россия». При явке избирателей порядка 65% у нее результат близок к 60%. Также в верхних строчках рейтинга другие парламентские партии: КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

По словам Сергея Тарасова, в большинстве избирательных округов лидерство осталось за представителями правящей партии. Он отметил также, что явка и результаты на краевых выборах практически совпали с результатами федеральных выборов. В одном из одномандатных избирательных округов лидирует кандидат-самовыдвиженец, в остальных 24 - представители партии «Единая Россия», - сообщил руководитель крайизбиркома.

Нельзя не отметить, что нынешние дни голосования на Ставрополье проходили в не совсем спокойной обстановке. В избирком края поступило множество обращений о нарушениях. На данный момент идет обработка всех жалоб.

- Мы работаем по отработке обращений, которые поступили во все уровни избирательных комиссий. Достаточно большое количество обращений поступило от наблюдателей. Некоторые из них указывают на недостатки работы избирательных комиссий, - уточнил Тарасов.

В третий, заключительный, день выборов руководитель крайизбиркома заявил о том, что на двух участках - в Пятигорске и Ставрополе - после того как в УИК были выявлены серьезные нарушения, результаты голосования пришлось аннулировать.

На одном из участков в городе-курорте поздно вечером 18 сентября неизвестные лица закрыли камеру шваброй и стали производить некие манипуляции с сейфами, в которых находились бюллетени. Запись с камер наблюдения была предоставлена главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой во время прямого включения. Она потребовала незамедлительно принять меры - данные передать в правоохранительные органы, а председателя участка уволить.

Еще одно серьезное нарушение, которое стало поводом для аннуляции результатов голосования, произошло в воскресенье 19 сентября на одном из УИК в столице края. Там члены комиссии неаккуратно работали с сейф-пакетом и нарушили индикаторную ленту. По закону содержимое такого сейф-пакета признается недействительным, в итоге аннулированы результаты голосования 800 избирателей.

А вот в республиках Северного Кавказа трехдневные выборы прошли без серьезных нарушений. Что касается явки избирателей, то здесь она стала самой высокой в России.

А наиболее активными в стране оказались жители Чеченской Республики. Здесь явка составила 94,61 процента от общего числа включенных в списки избирателей.

КСТАТИ

Рамзан Кадыров победил с новым рекордом

По данным избиркома ЧР, на пост руководителя республики с огромным отрывом голосов от соперников был переизбран действующий Рамзан Кадыров. За него проголосовали 99,7 процента избирателей - это рекордный показатель, превысивший результат 2016 года на 2% (97,94%).

Помимо Рамзана Кадырова, на пост руководителя республики претендовали два кандидата: депутат парламента Чеченской Республики Халид Накаев и заместитель главы администрации Кадырова Иса Хаджимурадов. По предварительным данным, Накаев набрал 0,12% голосов, а Хаджимурадов - 0,15%.

Кстати, и в этот раз Чечня показала самую высокую явку на выборах.

- По данным Государственной автоматизированной системы «Выборы», в голосовании на выборах Главы Чеченской Республики приняли участие 714 109 избирателей, что составляет 94,61% от общего числа включенных в списки избирателей, - сообщили в республиканском избиркоме.

Отметим, Чеченская Республика стала единственной на Северном Кавказе, которая вернула прямые выборы главы после их повсеместной отмены в 2004 году и частичного возвращения в 2012-м.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кроме Чечни, лидеров республик выбирали еще в двух субъектах Северного Кавказа - в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Но здесь за кандидатов голосовали парламентарии.

Причем и Сергея Меняйло, который до недавнего времени оставался врио главы РСО — Алания, и Рашида Темрезова депутаты республиканских законодательных органов утвердили единогласно.

За Серегея Меняйло, по словам Юрия Габараева, председателя счетной комиссии парламента Северной Осетии, отдали голоса 57 парламентариев (против - 0, воздержались - 0). Помимо Сергея Меняйло, на пост главы региона были выдвинуты Валерий Баликоев и Медея Элдзарова.

Избранный глава республики принял присягу и официально вступил в должность.

Напомним, о назначении уроженца Северной Осетии Сергея Меняйло на пост главы РСО - Алания Владимир Путин сообщил 9 апреля 2021 года. Тогда сменивший на посту Вячеслава Битарова Меняйло заявил, что никогда не терял связи с малой родиной и хорошо осведомлен о проблемах региона.

За кандидатуру Рашида Темрезова (он впервые был избран главой Карачаево-Черкесии 1 марта 2011 года. - Ред.) единогласно проголосовали 48 депутатов Народного собрания. Об этом «КП-Ставрополь» сообщили в пресс-службе правительства КЧР.

Полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка представил парламентариям трех кандидатов: действующего главу республики Рашида Темрезова и двух депутатов местного парламента - Рената Акбаева и Олега Жедяева.

В итоге все голоса были отданы Темрезову. После оглашения результатов переизбранный глава Карачаево-Черкесской Республики принес присягу и вступил в должность.

Полпред поздравил его с победой и призвал сосредоточиться на повышении уровня жизни местного населения и реализации национальных проектов.

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