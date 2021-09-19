Итоги выборов главы Северной Осетии 19 сентября 2021: Сергея Меняйло утвердили единогласно

Сергей Меняйло стал главой Северной Осетии. Фото: пресс-служба главы РСО-Алания.

Итоги выборов главы Северной Осетии 19 сентября 2021 официально озвучили в республике

Подведены итоги выборов главы Республики Северной Осетии 19 сентября 2021 года. Депутаты республиканского Парламента единогласным решением избрали на должность главы РСО-Алания Сергея Меняйло, который ранее был назначен временно исполняющим главы республики.

- Меняйло: за — 57, против — 0, воздержались — 0, - огласил итоги тайного голосования Юрий Габараев, председатель счетной комиссии парламента Северной Осетии.

Помимо Сергея Меняйло на пост главы региона были выдвинуты Валерий Баликоев и Медея Элдзарова.

Избранный глава республики Сергей Меняйло принял присягу и официально вступил в должность.

Напомним, 9 апреля 2021 года Владимир Путин заявил о назначении уроженца Северной Осетии Сергея Меняйло на пост главы республики. Тогда Сергей Меняйло заявил, что никогда не терял связи с родной республикой и хорошо осведомлен о проблемах региона. На должности Меняйло сменил Вячеслава Битарова.

С биографией избранного главой Северной Осетии можно ознакомиться здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем займется Меняйло в Северной Осетии: опубликована беседа врио главы региона с Путиным

Республика хочет перейти к разработке индивидуальной комплексной программы (подробнее).

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сергей Меняйло: «Проблемы нужно решать комплексно»

Врио главы Северной Осетии рассказал о перспективах развития республики (подробнее).