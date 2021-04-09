Чем займется Меняйло в Северной Осетии: опубликована беседа врио главы региона с Путиным

Фото: kremlin.ru

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло определил задачи, которые стоят перед республикой. Их он озвучил в беседе с президентом Владимиром Путиным. Стенограмму общения опубликовала пресс-служба Кремля.

9 апреля Владимир Путин заявил о назначении уроженца Северной Осетии Сергея Меняйло на пост главы республики.

- Владимир Владимирович, я никогда не терял, как и все мы, наверное, связь со своей малой родиной. Поэтому знаю обстановку в республике, знаю её состояние, знаю потенциал, который есть, естественно, и те проблемы, которые сегодня есть не только в Республике Северная Осетия, - сказал Меняйло Путину.

Врио главы Осетии отметил, что регион может развивать санаторно-курортное и агропромышленное направления, которые во время СССР были "сильно развиты". Кроме того, новый руководитель республики обратит внимание на меры борьбы с коронавирусом, которая "показала слабые места и проблемы в системе здравоохранения".

Чтобы обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие Северной Осетии, Меняйло предложил индивидуальную программу.

- В совокупности с реализацией мероприятий национальных проектов это может дать возможность устойчивому социально-экономическому развитию республики. Для реализации этого потенциала необходимо, на мой взгляд, сегодня разработать индивидуальную комплексную программу социально-экономического развития. Правительством Российской Федерации было принято решение по десяти регионам, десять регионов включены и уже разрабатывают [свои программы].

Путин дал согласие на разработку индивидуальной программы. Инициативу теперь должны поддержать в Правительстве России.

Другим важным направлением работы Меняйло объявил сотрудничество с соседями. Это Ставропольский край, Ингушетия, Чечня и Дагестан.

- Мы друг друга знаем с главами, надеюсь, они меня поддержат в этой работе, и эта работа будет совместная, - уверен политик.

Владимир Путин также отметил, что у Меняйло есть хорошие людские ресурсы.

- Республика всегда была форпостом России в этом регионе. И самое главное её достояние - это, конечно, люди, люди талантливые, трудолюбивые, очень мужественные. Исторически так сложилось. Очень хороший, высокий уровень образования, поэтому с опорой на эти фундаментальные вещи, которые характеризуют состояние республики, нужно добиваться тех результатов, о которых сказали, - заявил президент на встрече.

Указ о назначении Меняйло будет вскоре подписан и выпущен.

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