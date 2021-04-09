Фото: пресс-служба правительства Северной Осетии

Причина отставки Вячеслава Битарова: кто уже назначен на пост главы Северной Осетии, выясняла «КП-Северный Кавказ».

Президент России Владимир Путин 9 апреля 2021 года принял отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

Вместо него временно руководить республикой до выборов будет Сергей Меняйло. Ранее он занимал пост полпреда главы государства в Сибирском федеральном округе. Известно, что Вячеслав Битаров ушел в отставку по собственному желанию.

- Принять отставку главы Республики Северная Осетия - Алания Битарова В. З. по собственному желанию, - говорится в указе президента.

Напомним, Вячеслав Битаров был назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии в феврале 2016 года.

В сентябре парламент Северной Осетии избрал Битарова главой республики. Согласно результатам тайного электронного голосования, его кандидатуру поддержали 56 депутатов.

Тем временем Владимир Путин назначил Сергея Меняйло главой Северной Осетии.

Что касается Сергея Меняйло, то его эксперты оценивают его, как опытного политика, связанного с регионом и не вовлечен в конфликты местных кланов. Известно, что с октября 2014 года по июль 2016 года он проработал губернатором Севастополя.

Сергей Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР, РСФСР, ныне Республика Северная Осетия – Алания).

В 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени Кирова по специальности инженер-штурман, в 1995 году – Военно-морскую академию имени адмирала Кузнецова. В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России.

После присоединения Крыма к России Меняйло выдвинули на пост губернатора Севастополя. По словам его предшественника Алексея Чалого, мужчина "помогал в формировании отрядов самообороны Севастополя".

Весной 2014 года Владимир Путин назначил политика на должность врио губернатора Севастополя, а уже осенью его кандидатуру утвердили в Законодательном собрании. В том же году он попал в санкционный список США. В 2020 году и Евросоюз ввел против него санкции из-за отравления Алексея Навального.

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