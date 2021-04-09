Биография Вячеслава Битарова: чем за 5 лет правления запомнился экс-глава Северной Осетии

Вячеслав Битаров подал в отставку. Фото: Александр ГЛУЗ

В феврале 2016 года через несколько дней после смерти главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова временно исполняющим обязанности руководителя республики был назначен Вячеслав Битаров.

БИОГРАФИЯ ВЯЧЕСЛАВА БИТАРОВА

В политику Битаров пришел состоявшимся бизнесменом - еще в 96-м Битаров возглавил ООО ГК «Пивоваренный дом «Бавария». До этого он возглавлял крестьянско-фермерское хозяйство «ФАТ». В 2003 году он был избран депутатом Собрания представителей Владикавказа. В 2007 стал депутатом республиканского парламента. С 2010 значился в должности председателя комитета парламента Северной Осетии по природным ресурсам и экологии. В сентябре 2015 стал председателем правительства республики, а в феврале 2016 автоматически стал врио главы. 18 сентября состоялись внеочередные выборы главы РСО-Алания. Битарова поддержали 56 депутатов парламента.

Вступив на должность, Битаров заявил о намерении принимать антикризисные меры, чтобы вывести дотационную республику из «депрессии», назначил инвентаризацию республиканских земель и сократил расходы бюджета. Спустя два года, в 2018-м, Битаров доложил президенту страны о том, что доходы республики выросли на 40%. Отчитался он также и о снижении дотационности на 5%.

В 2019 году случился пожар на заводе «Электроцинк». Через два дня после пожара на главной площади города собрался стихийный митинг. Люди требовали закрыть производство, по их словам, отравляющее воздух в городе. Тогда Вячеслав Битаров вышел к митингующим и пообещал решить проблему.

Перед Битаровым возник ряд трудностей: во-первых многомиллионные отчисления налогов от деятельности завода перестали поступать в бюджет республики, во-вторых - без работы остались более 2000 человек, которых властям нужно куда-то пристроить, а в-третьих предстояло решить судьбу самого предприятия и территории, на которой оно находилось.

Вячеслав Битаров на встрече с главой Уральской горно-металлургической компании Искандаром Махмудовым договорился о том, что завод все же будет закрыт и после - перепрофилирован. После переговоров глава региона вышел к местным жителям и сообщил о решении властей. Позже, говоря о трудоустройстве бывших работников «Электроцинка», он говорил о том, что в решении данного вопроса может помочь реализация долгосрочного проекта «Мамисон».

О создании горнолыжного курорта говорилось еще до назначения Битарова главой. Он реанимировал идею. В 2019 республика получила 100 млн рублей на проектные работы. В 2021 году планировалось построить лыжные трассы и две канатные дороги, а уже в начале 2022 года курорт должен был заработать. Реализация проекта помогла бы трудоустроить около трех тысяч человек.

В 2020 случилась пандемия. На территории страны ввели локдаун и в Осетии «бахнуло». Народ, который по началу тихо высказывал свою недовольство, решился на митинг - в коронавирус отказывались верить. Люди шли толпой, без масок и скандировали «Битарова в отставку». Разгонять собравшихся пришлось полицейским. Тогда задержали более 60 человек.

«Потушить» протесты удалось, а пандемию - нет. После массовых сборищ цифры по вновь выявленным заболевшим поползли вверх и пришлось решать очередные задачи - уже по организации профильных госпиталей и лечению населения.

Но еще до введения локдауна поползли слухи об отставке Битарова. В телеграм-каналах и соцсетях то и дело выскакивало: «Битаров подал в отставку», «Главу Осетии сняли с должности». «Провожали» Битарова почти два года. В рейтингах устойчивости глав регионов он традиционно был аутсайдером и значился в «красной зоне», что означало - скоро на выход. Политологи считают, что Битаров попросту не сумел наладить диалог с общественностью, пытаясь угодить, то одним, то другим, и разрываясь между нуждами населения и бизнес-элиты.

Напомним, отставка главы Северной Осетии Вячеслава Битарова подтвердилась 9 апреля.

В этот же день полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло поручили возглавить Республику Северная Осетия – Алания.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Правительство Северной Осетии в священном лесу поклялось не "пилить" бюджет. Провести ритуал договорились еще пару дней назад на первом заседании кабмина.

- Хочу, чтобы вы в этом священном для нас всех месте принесли клятву никогда не запускать руку в народную казну, - сказал Битаров на заседании.

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