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Политика9 апреля 2021 12:10

«Работаем в обычном режиме»: в Северной Осетии опровергли отставку Вячеслава Битарова

В сети появился слух о сложении главой республики Битаровым своих полномочий
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Фото: пресс-служба правительства Северной Осетии

Фото: пресс-служба правительства Северной Осетии

В Северной Осетии назвали неправдой сообщения об отставке главы республики Вячеслава Битарова. Его пресс-секретарь Фатима Сабанова прокомментировала, что Битаров вернулся в республику из рабочей поездки в Москву и в настоящий момент выполняет свои обязательства.

- Работаем в обычном режиме, - подчеркнула Сабанова.

Сенатор от Северной Осетии Таймураз Мамсуров, возглавлявший республику 10 лет, шутя добавил, что подобные слухи появляются с определенной периодичностью, так что верить в них у него уже атрофировалась способность.

Вячеслав Битарова руководит Северной Осетией с 2016 года

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