Отставка главы Северной Осетии Вячеслава Битарова: преемник уже назначен

Фото: пресс-служба правительства Северной Осетии

Отставка главы Северной Осетии Вячеслава Битарова подтвердилась 9 апреля. Документ подписал президент России Владимир Путин.

В этот же день полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло поручили возглавить Республику Северная Осетия – Алания.

Ранее в Северной Осетии назвали неправдой сообщения об отставке главы республики Вячеслава Битарова. Его пресс-секретарь Фатима Сабанова прокомментировала, что Битаров вернулся в республику из рабочей поездки в Москву и в настоящий момент выполняет свои обязательства.

- Работаем в обычном режиме, - подчеркнула Сабанова.

Сенатор от Северной Осетии Таймураз Мамсуров, возглавлявший республику 10 лет, шутя, добавил, что подобные слухи появляются с определенной периодичностью, так что верить в них у него уже атрофировалась способность.

Что касается Сергея Меняйло, то его эксперты оценивают его, как опытного политика, связанного с регионом и не вовлечен в конфликты местных кланов. Известно, что с октября 2014 года по июль 2016 года он проработал губернатором Севастополя.

28 июля 2016 года президент РФ назначил Меняйло полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. 26 июня 2018 года переназначен на этот пост.

Меняйло – ветеран боевых действий, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с изображением мечей (2008), орденом Александра Невского (2014), орденом "За военные заслуги", медалью "За боевые заслуги".

Сергей Меняйло женат, у него есть два сына.

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