2020-03-01T15:12:32+03:00
Происшествия

Во Владикавказе снова вспыхнул сгоревший завод «Электроцинк»

На этот раз пожар охватил кровлю и фасад одного из административных зданий
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Прошлый пожар на заводе был куда серьёзнее. На этот раз пламя потушили за часПрошлый пожар на заводе был куда серьёзнее. На этот раз пламя потушили за часФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Неработающий завод «Электроцинк», сгоревший в октябре 2018 года во Владикавказе, снова загорелся. На этот раз пожар охватил одно из административных зданий на территории сгоревшего комплекса.

В пресс-службе главного управления МЧС по Северной Осетии - Алании сообщили, что площадь пожара составила 130 квадратных метров. Вспыхнули кровля и утеплитель фасада пустой административной постройки — после предыдущего ЧП предприятие так и не возобновило работу. Пострадавших нет.

Напомним, что первый пожар был куда серьёзнее и опаснее. Завод полыхал почти полностью, угрожая взрывом. К счастью, пожарным удалось потушить пламя, но один из героев заплатил за это жизнью. Причиной ЧП назвали намеренный поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24