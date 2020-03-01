Во Владикавказе снова вспыхнул сгоревший завод «Электроцинк»
Неработающий завод «Электроцинк», сгоревший в октябре 2018 года во Владикавказе, снова загорелся. На этот раз пожар охватил одно из административных зданий на территории сгоревшего комплекса.
В пресс-службе главного управления МЧС по Северной Осетии - Алании сообщили, что площадь пожара составила 130 квадратных метров. Вспыхнули кровля и утеплитель фасада пустой административной постройки — после предыдущего ЧП предприятие так и не возобновило работу. Пострадавших нет.
Напомним, что первый пожар был куда серьёзнее и опаснее. Завод полыхал почти полностью, угрожая взрывом. К счастью, пожарным удалось потушить пламя, но один из героев заплатил за это жизнью. Причиной ЧП назвали намеренный поджог.
ИСТОЧНИК KP.RU