Причиной пожара, который мог уничтожить Владикавказ, стал поджог

Следственный комитет Северной Осетии опубликовал результаты расследования пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе. По сумме показаний свидетелей, обследования конструкций и экспертиз установлено, что причиной возгорания стал намеренный поджог.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в следственном управлении СКР по республике, сейчас установлена лишь фактическая причина пожара.

— Говорить о подозреваемых пока рано, пока никаких исчерпывающих сведений на этот счёт у нас нет, — сообщили в СКР. — Но результаты опроса более 600 свидетелей, экспертиз подтвердили версию, которая изначально была основной — «Электроцинк» подожгли неизвестные.

Напомним, что до пожара большинство местных жителей выступало против деятельности предприятия. Люди жаловались, что завод крайне вреден для окружающей среды и людей. При этом проверки воздуха опровергали мнение горожан, и руководство республики никак не реагировало на жалобы. Из-за этого особо фанатичные противники «Электроцинка» могли попробовать решить проблему своими руками.

Напомним, что сильнейший пожар возник ночью 21 октября прошлого года. Очаг возгорания находился в электролитном цехе, но за несколько часов пламя распространилось на 4,5 тысячи квадратных метров. Большая часть пожарных Владикавказа находилась на объекте, но, несмотря на это, остановить огонь удалось лишь через несколько часов.

Незадолго до этого стало известно об угрозе обрушения. К несчастью, так и произошло — кровля и часть стены в одном из цехов просели и обвалились. Под грудами камней был погребён передовик-пожарник, который отважился бороться с огнём в самом опасном секторе.

В тот день жители Владикавказа стали массово бежать из города. Существовала вероятность взрыва на «Электроцинке», который мог накрыть всю столицу Северной Осетии. Благодаря усилиям экстренных служб, его удалось предотвратить. А через 12 часов пожарные справились с огнём.

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