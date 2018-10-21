Во Владикавказе может взорваться горящий завод

СЕГОДНЯ 10:19 2018-10-21T10:20:17+03:00

Пожар не могут потушить несколько часов

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В столице Северной Осетии спасатели продолжают бороться с крупнейшим пожаром, который вспыхнул на заводе "Электроцинк" около трех часов ночи 21 октября. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского ГУ МЧС, если первоначально говорилось, что площадь пожара составляет 650 квадратных метров, то на данный момент она увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров.

Ситуация с тушением завода осложняется еще и тем, что в любой момент могут произойти взрывы. Это связано с тем, что на территории "Электроцинка" продолжается выделение водорода - от огня уже деформировалась стена в цеху.

Местные жители начали серьезно опасаться грядущей экологической катастрофы. По мнению горожан, если взрыв произойдет, то весь Владикавказ может накрыть ядовитым химическим облаком.

Сейчас на месте тушения завода привлечен пожарный поезд. С огнем пытаются справиться 60 спасателей и 20 единиц техники. Всем сотрудникам МЧС приходится быть предельно осторожными, ведь сегодня один пожарный уже погиб в горящем "Электроцинке", а еще двое серьезно пострадали.

Следственный комитет уже начал проверку по факту пожара и гибели спасателей.