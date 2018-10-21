СЕГОДНЯ 16:22 2018-10-21T16:27:59+03:00

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Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе полностью потушен. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского ГУ МЧС, спасателям удалось справиться с огнем и теперь они занимаются проливкой площадей.

Напомним, сильный пожар в цеху электролиза цинка начался вскоре после трех часов ночи. Рабочие были экстренно эвакуированы и на место приехали пожарные. Пламя быстро разрасталось и уже к утру смогло охватить 4,5 тысяч квадратных метров. Из-за того, что в горящем помещении продолжал выделяться водород, оставалась вероятность взрыва.

Почти 150 пожарных боролись с огнем 12 часов. Пламя уничтожило перекрытие и произошло частичное обрушение стен и кровли общей площадью около 500 квадратных метров.

В результате пожара один спасатель погиб и еще двое оказались в больнице. Одного пострадавшего уже отпустили домой - его жизни ничего не угрожает.

kusovamadina Во Владикавказе произошел сильнейший пожар на заводе

Жители Владикавказа, которые были напуганы возможной экологической катастрофой, могут вздохнуть спокойно. В воздухе нет превышения предельной концентрации вредных веществ, поэтому не пришлось проводить эвакуацию близлежащих домов. Вредных выбросов с территории "Электроцинка" не зафиксировано.

Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной аварии. Ск уже начал доследственную проверку.

Пока не известна сумма причиненного предприятию ущерба. На данный момент производство приостановлено.

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