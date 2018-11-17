Причиной пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе мог быть поджог
Причиной пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе мог быть поджог. Альтернативной версией является несоблюдение требований пожарной безопасности. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.
— Над расследованием причин возгорания работает следственная группа из 29 самых опытных сотрудников специалистов Следственного комитета республики. Сейчас они рассматривают две основные версии — это поджог и нарушение правил пожарной безопасности, — цитирует пресс-служба слова представителя СУ СКР по Северной Осетии Тамерлана Дзодзиева.
Напомним, что ЧП произошло в ночь на 21 октября. Огонь успел уничтожить около 4,5 тысяч квадратных метров цехов завода. Пожарные и сотрудники МЧС более 12 часов боролись со стихией. Утром часть крыши обрушилась, похоронив под собой сотрудника экстренных служб. Ещё двое спасателей попали в больницу.
После пожара жители города, которые давно возмущались работой завода, утверждая, что предприятие серьёзно загрязняет воздух в столице Северной Осетии, собрались на митинг. Люди потребовали закрыть «Электроцинк». Вышедший к митингующим глава республики Вячеслав Битаров пообещал, что в случае необходимости готов пойти на такие меры.
Однако такой шаг может нанести существенный вред бюджету Северной Осетии. В год «Элекроцинк» приносил около 300-400 миллионов рублей налоговых отчислений, которые будут потеряны в случае закрытия завода. Правительство региона прорабатывает различные выходы из сложившейся ситуации.
— Пусть, это не критичная для бюджета сумма, но мы должны искать выход. Нам потребуется поддержка всех, кто в республике сегодня чем-то владеет и имеет приличный бизнес. Люди должны быть готовы взять ответственность на себя, не только выступать с трибун, но и вносить свой посильный вклад в формирование республиканского бюджета. Это также касается трудоустройства рабочих, которым необходимо предложить социальные гарантии, — считает Вячеслав Битаров.
Из-за ЧП почти весь персонал завода не может работать. Более полутора тысяч человек ждёт решения вопроса и своей судьбы. В это время они получают от предприятия 2/3 зарплаты. Владеющая «Электроцинком» Уральская горно-металлургическая компания рассчитывает возобновить производство.