Причиной пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе мог быть поджог. Альтернативной версией является несоблюдение требований пожарной безопасности. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

— Над расследованием причин возгорания работает следственная группа из 29 самых опытных сотрудников специалистов Следственного комитета республики. Сейчас они рассматривают две основные версии — это поджог и нарушение правил пожарной безопасности, — цитирует пресс-служба слова представителя СУ СКР по Северной Осетии Тамерлана Дзодзиева.

Напомним, что ЧП произошло в ночь на 21 октября. Огонь успел уничтожить около 4,5 тысяч квадратных метров цехов завода. Пожарные и сотрудники МЧС более 12 часов боролись со стихией. Утром часть крыши обрушилась, похоронив под собой сотрудника экстренных служб. Ещё двое спасателей попали в больницу.

После пожара жители города, которые давно возмущались работой завода, утверждая, что предприятие серьёзно загрязняет воздух в столице Северной Осетии, собрались на митинг. Люди потребовали закрыть «Электроцинк». Вышедший к митингующим глава республики Вячеслав Битаров пообещал, что в случае необходимости готов пойти на такие меры.

Однако такой шаг может нанести существенный вред бюджету Северной Осетии. В год «Элекроцинк» приносил около 300-400 миллионов рублей налоговых отчислений, которые будут потеряны в случае закрытия завода. Правительство региона прорабатывает различные выходы из сложившейся ситуации.

— Пусть, это не критичная для бюджета сумма, но мы должны искать выход. Нам потребуется поддержка всех, кто в республике сегодня чем-то владеет и имеет приличный бизнес. Люди должны быть готовы взять ответственность на себя, не только выступать с трибун, но и вносить свой посильный вклад в формирование республиканского бюджета. Это также касается трудоустройства рабочих, которым необходимо предложить социальные гарантии, — считает Вячеслав Битаров.

Из-за ЧП почти весь персонал завода не может работать. Более полутора тысяч человек ждёт решения вопроса и своей судьбы. В это время они получают от предприятия 2/3 зарплаты. Владеющая «Электроцинком» Уральская горно-металлургическая компания рассчитывает возобновить производство.