2018-10-23T01:29:10+03:00
Общество

Во Владикавказе митингующие потребовали закрыть завод "Электроцинк"

Горожане боятся, что предприятие плохо влияет на экологическую обстановку [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Митинг во ВладикавказеМитинг во ВладикавказеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Во Владикавказе прошел стихийный митинг у здания правительства республики. Около полутора тысяч человек пришли на площадь с одним требованием - закрыть завод "Электроцинк", на котором в минувшее воскресенье произошел крупный пожар.

Горожане решили устроить акцию после того, как глава Владикавказа Махарбек Хадарцев обратился к владельцам предприятия с требованием перенести опасное производство из Северной Осетии на Урал.

Несмотря на то, что люди всерьез обеспокоены экологической обстановкой в столице Северной Осетии, и не уверены в безопасности своего здоровья из-за работающего завода "Электроцинк, никаких инцидентов на протестной акции не произошло.

Под конец митинга на площади оставалось уже около пятисот человек. К активистам вышел глава республики Вячеслав Битаров, который решил лично пообщаться с горожанами.

Он смог успокоить жителей Владикавказа и пообещал, что в ближайшее время будет проведено заседание парламента, где и планируется обсудить ситуацию с заводом «Электроцинк». Глава республики огласил и дату совещания - 25 октября.

- Мы создадим инициативную группу из 5-10 человек, и будем работать над этим вопросом сообща. Он также будет рассматриваться в ближайший четверг, на заседании республиканского Парламента, - рассказал митингующим Вячеслав Битаров.

Напомним, пожар вспыхнул в четвертом часу утра 21 октября. Огонь уничтожил один из цехов предприятия, а также унес жизнь спасателя. Около 150 сотрудников МЧС тушили разбушевавшееся пламя в течение 12 часов. А в это время жители Владикавказа жаловались на плохое состояние воздуха. Несмотря на то, что взрывов и экологической катастрофы удалось избежать, горожане все равно бояться жить рядом с "Электроцинком".

gobeevaalbinagobeevaalbina
Митинг во Владикавказе против завода "Электроцинк"
2 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Владикавказа жалуются на загрязнение воздуха из-за пожара на заводе "Электроцинк"

По словам местных жителей, в городе становится тяжело дышать [видео]

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара Олега Сироты: Как я пытался передать сыр президенту
Известному фермеру, попавшему на дискуссионный клуб «Валдай», наконец-то удалось лично поговорить с Владимиром Путиным о санкциях и контрсанкциях. Вернувшись на сыроварню, Олег Сирота рассказал в своем дневнике, что осталось за кадром той встречи [видео]
Новости 24
К концу 2020 года на Ставрополье заменят все небезопасные лифты
Стадион «Динамо» в Ставрополе планируют реконструировать к следующей весне
На Ставрополье в ДТП погибли 304 человека
СКР Дагестана может возбудить уголовное дело против Нурмагомедова
В Пятигорске отдыхающие не смогли отличить поддельную минералку от настоящей
В Ставрополе мужчина надругался над гостеприимной девушкой
На Ставрополье ревнивого любовника подозревают в убийстве сожительницы
Ставропольские полицейские заковали неадекватного водителя
В Ставрополе эвакуировали депутатов
В Ессентуках выкрали лошадей, работающих с больными детьми
В ДТП в Пятигорске погиб пожилой мужчина
Прокуратура Северной Осетии начала проверку по факту пожара на "Электроцинке"
В Ставрополе эвакуировали ТЦ из-за пустой сумки
Нурмагомедов болеет за "Спартак" в матче с "Арсеналом"
На Ставрополье ожидается дождливая рабочая неделя
Вячеслав Битаров распорядился оказать помощь семье погибшего на пожаре сотрудника МЧС
Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе локализован
В Ставрополе 25 октября завоют сирены
В МЧС Северной Осетии подтвердили частичное обрушение завода "Электроцинк" из-за пожара
В правительстве Северной Осетии опровергли угрозу взрыва на заводе "Электроцинк"
СК проводит проверку по факту пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе
В КЧР парень ударил брата ножом
В Ставрополе хотят построить завод по переработке хлопка