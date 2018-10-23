Во Владикавказе митингующие потребовали закрыть завод "Электроцинк"

СЕГОДНЯ 01:23 2018-10-23T01:29:10+03:00

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Во Владикавказе прошел стихийный митинг у здания правительства республики. Около полутора тысяч человек пришли на площадь с одним требованием - закрыть завод "Электроцинк", на котором в минувшее воскресенье произошел крупный пожар.

Горожане решили устроить акцию после того, как глава Владикавказа Махарбек Хадарцев обратился к владельцам предприятия с требованием перенести опасное производство из Северной Осетии на Урал.

Несмотря на то, что люди всерьез обеспокоены экологической обстановкой в столице Северной Осетии, и не уверены в безопасности своего здоровья из-за работающего завода "Электроцинк, никаких инцидентов на протестной акции не произошло.

Под конец митинга на площади оставалось уже около пятисот человек. К активистам вышел глава республики Вячеслав Битаров, который решил лично пообщаться с горожанами.

Он смог успокоить жителей Владикавказа и пообещал, что в ближайшее время будет проведено заседание парламента, где и планируется обсудить ситуацию с заводом «Электроцинк». Глава республики огласил и дату совещания - 25 октября.

- Мы создадим инициативную группу из 5-10 человек, и будем работать над этим вопросом сообща. Он также будет рассматриваться в ближайший четверг, на заседании республиканского Парламента, - рассказал митингующим Вячеслав Битаров.

Напомним, пожар вспыхнул в четвертом часу утра 21 октября. Огонь уничтожил один из цехов предприятия, а также унес жизнь спасателя. Около 150 сотрудников МЧС тушили разбушевавшееся пламя в течение 12 часов. А в это время жители Владикавказа жаловались на плохое состояние воздуха. Несмотря на то, что взрывов и экологической катастрофы удалось избежать, горожане все равно бояться жить рядом с "Электроцинком".

gobeevaalbina Митинг во Владикавказе против завода "Электроцинк"

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