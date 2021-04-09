Политтехнолог - о назначении Сергея Меняйло главой Северной Осетии: «Есть надежда, что раскроется иначе, чем в Севастополе»

В Северной Осетии 9 апреля 2021 года представили нового руководителя республики Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Сергей Меняйло стал врио главы Северной Осетии вместо Вячеслава Битарова, который занимал этот пост с 2016 года. Такое решение сегодня, 9 апреля 2021 года принял президент России Владимир Путин, удовлетворив заявление Битарова об уходе по собственному желанию.

«КП-Северный Кавказ» выяснила у политтехнолога Константина Калачева, чего ожидать жителям республики от врио главы Северной Осетии.

- Есть надежда, что в Северной Осетии Сергей Меняйло раскроется иначе, чем в Севастополе». Говорят, что кроме патриотизма, лояльности и управленческих талантов, у Меняйло еще и мать - осетинка. Он приведет Северную Осетию к общему знаменателю. Главное, чтоб новые конфликты не породил или не раздул старые, - считает он.

По мнению Калачева, новому врио главы республики в первую очередь нужно будет решить вопросы трудовой занятости населения и заняться важной проблемой – доходами жителей республики. Найти драйверы роста, правильно определить приоритеты. Повысить эффективность и качество государственного управления, - уверяет политтехнолог.

Напомним, сегодня врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло определил задачи, которые стоят перед республикой. Их он озвучил в беседе с президентом Владимиром Путиным. Стенограмму общения опубликовала пресс-служба Кремля.

- Владимир Владимирович, я никогда не терял, как и все мы, наверное, связь со своей малой родиной. Поэтому знаю обстановку в республике, знаю ее состояние, знаю потенциал, который есть, естественно, и те проблемы, которые сегодня есть не только в Северной Осетии, - сказал Меняйло Путину.

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