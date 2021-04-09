Биография Сергея Меняйло: что известно о новом главе Северной Осетии

Сергей Меняйло. Фото: YouTube

Владимир Путин назначил Сергея Меняйло главой Северной Осетии. На этом посту он сменит отправленного в отставку Вячеслава Битарова. "КП" изучила биографию Сергея Меняйло и рассказывает, что известно о новом руководителе республики.

Сергей Меняйло родился в 1960 году в осетинском городе Алагир. По национальности - метис: мать - осетинка, отец - русский. После окончания школы поступил в Каспийское высшее военно-морское училище имени Кирова. Служил в Северном и Черноморском флотах, Каспийской флотилии, а также на Новороссийской военно-морской базе. В 2008 году, когда произошел вооруженный конфликт между Грузией и Абхазией, он возглавил отряд боевых кораблей Черноморского флота.

После присоединения Крыма к России Меняйло выдвинули на пост губернатора Севастополя. По словам его предшественника Алексея Чалого, мужчина "помогал в формировании отрядов самообороны Севастополя". Весной 2014 года Владимир Путин назначил политика на должность врио губернатора Севастополя, а уже осенью его кандидатуру утвердили в Законодательном собрании. В том же году он попал в санкционный список США. В 2020 году и Евросоюз ввел против него санкции из-за "отравления" Алексея Навального.

28 июля 2016 года Меняйло назначен полпредом президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

НАГРАДЫ

- Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей (18 августа 2008 года);

- Орден Александра Невского (20 апреля 2014 года);

- Медаль «За боевые заслуги»;

- Именное оружие - 9-миллиметровый пистолет Макарова - награжден в 2006 году приказом Минобороны России.

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