Какие партии прошли в Думу Ставропольского края в 2021 году

В крае подводят итоги многоуровневых выборов 2021. Фото: Олег ЗОЛОТО

ЦИК озвучил итоги выборов 17-19 сентября 2021 в Ставропольском крае. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, какие партии прошли в Думу Ставропольского края седьмого созыва в 2021 году.

По данным ЦИК в краевую думу войдут представители трех партий. Максимальное число голосов набрала правящая партия, а либерал-демократы остались «за бортом», не сумев преодолеть пятипроцентный порог.

Так, «Единая Россия» набрала 60% голосов, КПРФ - без малого 16%, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 9%. При этом по одномандатным округам в краевую думу прошли только представители партии «Единая Россия».

Ранее избирательная комиссия Ставропольского края огласила окончательные итоги выборов в Государственную думу. В Ставропольском крае явка на выборах в Госдуму составила 67%. Большинство голосов у правящей партии - «Единая Россия» набрала 62%. Второе место у КПРФ с 15% голосов, третье у партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» с результатом 9%.

Состав депутатов по одномандатным округам не изменился. Ими стали члены «Единой России»: уже во второй раз избрались Михаил Кузьмин (более 56%), Ольга Тимофеева (64%), Елена Бондаренко (почти 53%), а Ольга Казакова (62%) - в третий.

Об итогах выборов в думу города Ставрополя восьмого созыва читайте здесь.

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