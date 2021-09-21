Какие партии прошли в Думу Ставрополя в 2021 году

Стали известны итоги выборов 2021. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Центральной избирательной комиссии рассказали, какие партии прошли в Думу Ставрополя восьмого созыва в 2021 году по итогам выборов 17-19 сентября.

По данным ЦИК, в городскую Думу Ставрополя войдут представители четырех партий. Максимальное число голосов - у правящей партии. Интересно, что ЛДПР остались «за бортом» на выборах в Думу Ставрополья седьмого созыва, а в гордуму краевой столицы попасть смогла.

«Единая Россия» набрала 62% голосов, у КПРФ - 19%, 8% голосов набрала ЛДПР, 7% - «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». По одномандатным округам в гордуму прошли исключительно представители «Единой России».

До этого Избирком Ставрополья рассказал, как в регионе прошли выборы в Государственную думу Российской Федерации. Явка на Ставрополье оказалась на треть выше, чем в среднем по России - 67% против 40,5%. Большинство голосов получила «Единая Россия» (62%). На втором месте идет КПРФ (15%), «бронза» у «Справедливой России - Патриоты - За правду» (9%).

Выборы по одномандатным округам сюрпризов не преподнесли. В Госдуму во второй раз избрались Михаил Кузьмин (56,65%), Ольга Тимофеева (64,09%) и Елена Бондаренко (52,76%). А Ольга Казакова одержала победу уже в третий раз, набрав 62,04% голосов.

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