На выборах в гордуму Ставрополя победила «Единая Россия». Дело в том, что эта партия набрала больше всего голосов по списку — 62%. На втором месте - КПРФ. Эта партия набрала почти 19%.

7% и 8% соответственно набрали «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и ЛДПР. По одномандатным округам в городскую думу Ставрополя прошли только единороссы.

— Спасибо всем ставропольчанам, принявшим в нем участие. Воспользовавшись своим конституционным правом, вы внесли решающий вклад в формирование представительных органов власти, которым предстоит работать в новом периоде их полномочий, — обратился глава Ставрополья Владимир Владимиров к землякам.