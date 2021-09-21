В думу Ставрополья по итогам выборов прошли только три партии. По списку большинство у «Единой России» и почти 62% голосов. На втором месте - КПРФ, почти 15%.

В Госдуму от Ставрополья также проходит «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» с результатом 9%.

— Все территориальные и окружные избирательные комиссии необходимые подсчеты выполнили, протоколы свои приняли, – подытожил Сергей Тарасов.

Состав депутатов по одномандатным округам не изменился. Ими стали члены «Единой России»: уже во второй раз избрались Михаил Кузьмин (более 56%), Ольга Тимофеева (64%), Елена Бондаренко (почти 53%), а Ольга Казакова (62%) - в третий.

Об итогах выборов в думу города Ставрополя восьмого созыва читайте здесь.