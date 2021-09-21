Кто прошел в Госдуму от Ставропольского края на выборах 2021 года

Выборы признаны состоявшимися Фото: REUTERS

Избирком Ставропольского края подвел итоги выборов в Государственную Думу 17-19 сентября 2021 по одномандатным округам. Документы для отправки уже подготовлены и подписаны.

Выборы признаны состоявшимися, результаты - действительными. Нарушения, которые ставили бы под сомнение итоги, не выявлены.

Кто прошел в Госдуму от Ставропольского края в 2021 году

Состав депутатов по одномандатному округу не изменился. Ими стали члены "Единой России" Михаил Кузьмин, Ольга Казакова, Ольга Тимофеева и Елена Бондаренко.

Михаил Кузьмин избирается в Госдуму второй раз. С 1997 по 2007 года был депутатом краевой думы. В седьмом созыве Госдумы был заместителем председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Ольга Казакова избрана в третий раз (первый - в 2012 году). По образованию учитель русского языка и литературы. До 2000 года работал в системе образования учителем или воспитателем, после декретного отпуска стала помощницей депутата краевой думы. В 2009 году стала председателем комитета по делам молодежи правительства Ставропольского края, в 2011 году - министром культуры региона. В седьмом созыве Госдумы была первым зампредседателя комитета по культуре.

Ольга Тимофеева избрана во второй раз. Долгое время работала в ставропольских СМИ. Дважды проходила в краевую думу (2008 и 2011 года), была сопредседателем центрального штаба "Народный фронт "За Россию". До сих пор - член Центрального штаба ОНФ. С 2017 года была зампредом Госдумы.

Елена Бондаренко избрана во второй раз. Имеет два образования - госслужащего и учителя истории и обществознания. С 2007 по 2016 года была депутатом краевой думы, где возглавляла комитет по культуре, молодёжной политике, физической культуре и средствам массовой информации. В Госдуме состояла в комитете по делам национальностей.