В Чечне невеста приехала на избирательный участок с собственной свадьбы

Невеста проголосовала в день свадьбы. Фото: стоп-кадр видео.

Третий день голосования на многоуровневых выборах проходят в Чечне. По итогам двух дней выборов 17 и 18 сентября Чеченская Республика продолжает лидировать по явке избирателей в стране. Свой гражданский долг спешат исполнить представители действующей власти и активные жители республики, в числе которых пожилые люди и даже молодожены.

Так, в третий день голосования на свой избирательный участок в Надтеречном районе прямиком со свадьбы приехала невеста. Местная жительница в свадебном наряде, ставшая 19 сентября 2021 года законной супругой своей избранника, приняла участие в голосовании. На избирательном участке поздравили новобрачную с днем бракосочетания.

К слову, по состоянию на утро 19 сентября в выборах приняли участие уже 77,9% жителей Чечни, наделенных избирательным правом. Такие данные приводит центральная региональная избирательная комиссия.

- По данным Государственной автоматизированной системы «Выборы» на 10:00 часов 19 сентября в голосовании на выборах в Чеченской Республике принял участие 601 351 избиратель, что составляет 77,60% от общей численности избирателей в списках избирателей, - говорится в сообщении избиркома ЧР.

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