В Пятигорске отменили результаты голосования на одном из участков

Результаты голосования признали недействительными в Пятигорске. Фото: ИК СК

Ставропольская краевая избирательная комиссия признала нарушения, выявленные на УИК № 1085 в Пятигорске и приняла ряд мер. В частности, Сергей Тарасов, председатель крайизбиркома, заявил, что все результаты голосования на данном участке за 17 и 18 сентября 2021 года будут аннулированы. Также будет уволен председатель УИК, где зафиксированы грубые нарушения.

- Считаем, что был грубо нарушен порядок проведения голосования, и он ведет за собой невозможность установления результатов волеизъявления избирателей. В этой связи принято постановление территориальной избирательной комиссии Пятигорска об освобождении от должности председателя участковой избирательной комиссии №1085. Сейчас работаем по вопросу признания недействительными бюллетеней, которые хранятся в сейф-пакетах голосования в течение двух дней - 17 и 18 сентября, - заявил Тарасов в ходе видеосвязи в ЦИК РФ.

Председатель ИК СК отметил, что полученные объяснения от председателей участковой и территориальной комиссий его не удовлетворили.

Напомним, ранее член ЦИК Александр Курдюмов во время включения в ЦИК продемонстрировал запись, сделанную в УИК № 1085 в Пятигорске. На кадрах видно, как некто закрывает камеру, после чего проводятся манипуляции с сейфом. Глава ЦИК Элла Памфилова остро отреагировала на ситуацию, потребовав увольнения председателя ТИК и сообщила о том, что обо всех нарушениях будут оповещены правоохранительные органы.

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