Глава ЦИК поручила уволить председателя ТИК Пятигорска из-за видео с нарушениями

Нарушения на участке в Пятигорске могут привести к увольнению председателя ТИК. Фото: ИК СК

Глава ЦИК России Элла Памфилова распорядилась уволить председателя территориальной комиссии в Пятигорске, после того, как была продемонстрирована видеозапись с нарушениями на избирательном участке.

Как стало известно «КП-Ставрополь», речь идет о председателе ТИК Александре Бородаеве.

Запись с участка №1085 продемонстрировал член центризбиркома Александр Курдюмов. На записи с камеры видно, как неизвестные люди закрывают чем-то камеру, а после некто производит манипуляции с сейфом.

- Появляется тень, которая что-то пытается сделать с сейфами, товарищ держит активно швабру. Переключаем другую камеру, которая должна показывать сейфы. Так все происходит в течение 5-10 минут, потом резко девочки уходят, уборщик открывает камеру, со шваброй быстро покидает помещение. Открываем первую камеру - там, естественно, сейфы как новые, с новыми печатями, видимо, - рассказал Курдюмов.

Памфилова отреагировала незамедлительно, поручив немедленно уволить председателя территориальной комиссии и передать данные в правоохранительные органы.

- Немедленно надо, немедленно принимать решение - уволить председателя, передать дела в правоохранительные органы, и мы будем тщательно за этим следить. Отменить здесь все, что можно отменить, - заявила Памфилова во время включения.

Избирательная комиссия Ставропольского края пока не комментирует ситуацию с увольнением Бородаева.

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