Биография Рашида Темрезова: что известно о вновь избранном главе Карачаево-Черкесии

Рашид Темрезов вновь избран главой КЧР. Фото: пресс-служба Правительства КЧР.

Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии 19 сентября 2021 года переизбрали Рашида Темрезова главой республики. Выбор был сделан единогласно, за действующего главу региона проголосовали 48 депутатов. После оглашения результатов Темрезов принял присягу и официально вступил в должность. Публикуем биографию Рашида Темрезова, вновь избранного главы КЧР.

Рашид Бориспиевич Темрезов родился 14 марта 1976 года в городе Черкесске Карачаево-Черкесской автономной области Ставропольского края. В 1998 году он окончил Московский открытый социальный университет по двум специальностям – «Менеджмент» и «Финансы и кредит».

Получив высшее образование Темрезов приступил к работе в ОАО «Карачаево-Черкесскнефтепродукт» в должности коммерческого директора строительного управления. Далее занимал должность руководителя управления производственно-технологической комплектации ОАО «Севкавгидроэнергострой». В 2004 году он возглавил республиканское «Управление капитального строительства Карачаево-Черкесской Республики». После вступил на должность гендиректора ОАО «Электротехническая компания».

В 2007 году Рашид Темрезов стал председателем совета карачаево-черкесского регионального отделения политической партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь», а в 2009 году вошел в резерв управленческих кадров под патронатом президента РФ.

В марте 2009 года был избран депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики IV созыва. С 2010 года, будучи депутатом парламента, работал также в должности руководителя управления федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного агентства.

В феврале 2011 году указом президента Дмитрия Медведа был назначен врио главы КЧР, сменив на посту Бориса Эбзеева. 1 марта 2011 года Рашид Темрезов был избран главой республики.

В 2016 году по окончании срока полномочий он был снова назначен врио главы КЧР вышестоящим руководством. В сентябре 2016 года за кандидатуру Темрезова единогласно проголосовали члены республиканского парламента.

В августе 2021 года на должность главы КЧР в Народное собрание республики было внесено три кандидатуры, включая Темрезова. Его соперниками на выборах стали: руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», председатель комитета республиканского заксобрания по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ Ренат Акбаев и депутат местного парламента, координатор Карачаево-Черкесского регионального отделения ЛДПР Олег Жедяев.

19 сентября 2021 года депутаты Народного собрания единогласным решением переизбрали на должность действующего главу КЧР Темрезова.

Рашид Темрезов женат, воспитывает четверых детей.

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