Итоги выборов главы Чечни 19 сентября 2021 года: республика показала рекордную явку

В Чечне зафиксирована самая высокая явка на выборах в стране. Фото: ЦИК ЧР.
Избирательная комиссия Чеченской Республики приступила к подведению итогов выборов главы Чечни - 2021. 19 сентября в 20:00 после трех дней голосования в республики закрылись все избирательные участки.
В Чечне проходят прямые выборы главы региона. Чеченская республика стала единственной на Северном Кавказе, которая вернула прямые выборы главы после их повсеместной отмены в 2004 году и частичного возвращения в 2012-м.
На пост главы республики претендуют три кандидата: действующий руководитель субъекта Рамзан Кадыров, депутат парламента Чеченской Республики Халид Накаев и заместитель главы администрации Кадырова Иса Хаджимурадов.
Стоит отметить, что Чечня стала лидером по числу избирателей, проголосовавших на выборах 17 – 19 сентября 2021 года.
Так, по данным информационного центра ИК ЧР, явка избирателей на выборах в Чеченской Республике на 18.00 часов составила 93,37%. В голосовании приняли участие 723 862 человека из общего числа включенных в списки избирателей.
- В ходе голосования нарушений и нештатных ситуаций не зарегистрировано, выборы проходят в спокойной обстановке. Все 515 избирательных участков в Чеченской Республике работали в обычном режиме, - заявили в ИК ЧР.
ИТОГИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ ЧЕЧНИ 19 СЕНТЯБРЯ 2021
Озвучены первые данные подсчета голосов. По состоянию на 23.00 с большим отрывом лидирует Рамзан Кадыров. По данным ЦИК, действующий глава ЧР набрал 98,54% голосов по результатам подсчёта 0,20% протоколов.
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В соседних республиках, где глав избирает Парламент, озвучены результаты голосования. Так, главой Северной Осетии единогласно избран Сергей Меняйло. На пост главы Карачаево-Черкесии переизбран действующий руководитель республики Рашид Темрезов.
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