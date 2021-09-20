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Политика20 сентября 2021 12:38

Путин предложил трех кандидатов на пост главы Дагестана

Нового руководителя республики изберут депутаты местного парламента 14 октября 2021 года
Елена БЕРГЕлена БЕРГ
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Главу РД изберут путем тайного голосования.

Главу РД изберут путем тайного голосования.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обновленному по итогам выборов 17-19 сентября 2021 года составу депутатов Народного Собрания Дагестана предстоит избрать нового главу республики.

Досрочные непрямые выборы главы РД в связи с отставкой с поста предыдущего руководителя Владимира Васильева должны пройти не позднее 45 дней после избрания нового состава Народного Собрания республики.

Путин предложил республиканскому парламенту на пост главы Дагестана трех кандидатов: вице-спикера Давдиева, члена избиркома Абдулхаликова и врио главы республики Меликова.

Нового главу региона депутаты республиканского парламента изберут 14 октября 2021 года путем тайного голосования из предложенных президентом РФ кандидатур.

Напомним, в октябре 2020 года временно исполняющим обязанности главы Дагестана был назначен Сергей Меликов. С 2019 года он значился сенатором от Ставропольского края. До этого занимал пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, а также занимал должность первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

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