Биография нового главы Дагестана Сергея Меликова: где работал до назначения

Сергей Меликов. Фото: пресс-служба Росгвардии

Биография нового главы Дагестана Сергея Меликова. До назначения на пост руководителя республики мужчина работал военным, полпредом и сенатором.

Сергей Меликов родился в Московской области. По национальности - лезгин. Большую часть жизни мужчина провел на военной службе. В 2016 году указом президента России ему присвоили звание генерал-полковника.

С 12 мая 2014 года начинается карьера Меликова на государственных постах. Его назначили уполномоченным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Тогда же мужчину включают в Совет Безопасности России, членом которого был до 2016 года. В этот же период ему присваивают классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса.

В 2016 году Меликова освобождают от должности полпреда и назначают главнокомандующим войсками Росгвардии. А уже в 2019 году мужчина стал сенатором от Ставропольского края. В Совете Федерации он был заместителем председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Фото: Совет Федерации Федерального собрания РФ

5 октября 2020 года Сергей Меликов назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Бывший руководитель республики Владимир Васильев стал советником президента России.

Государственные награды нового главы Дагестана

1999 год - орден "За военные заслуги".

2008 год - орден Почета.

2014 год - орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами.

2015 год - орден Александра Невского.

2018 год - орден Мужества.

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