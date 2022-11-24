Мало кто знает, что у Сергея Меликова есть сын-герой Фото: Евгения СОКОРЕВА

На днях Сергей Меликов устроил громкий разнос чиновникам, которые, по его данным, отмазали детей от армии во время нынешней осенней призывной кампании.

- То есть мои сыновья должны служить, а ваши нет? - глава Дагестана имеет полное право так негодовать. И не потому, что сам он - генерал-полковник.

Сергей Меликов (в центре) с отцом и страшим братом Фото: Личный архив героя публикации

Далеко не все знают, что сын Сергея Меликова Дмитрий Серков в 25 лет посмертно стал Героем России. Они носили разные фамилии и скрывали, что имею отношение друг к другу. Но именно по приказу Меликова, на тот момент командира Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России, Дима отправился в Дагестан в свою последнюю командировку. Почему отец и сын скрывали свое родство, а мама боялась не боевиков, а змей; в чем подвиг Дмитрия Серкова; за что его прозвали Форрестом и какую роковую примету он проигнорировал ради сослуживца, недавно ставшего отцом - читайте в материале «КП-Северный Кавказ».

Герой России Дмитрий Серков: биография

Военный врач Галина Анатольевна Серкова, мама Димы, познакомилась с Сергеем Меликовым, когда сыну было 12 лет. На тот момент она уже находилась в разводе с его родным отцом - Александром Анатольевичем Серковым, участником войны в Афганистане, кавалером трех Орденов Красной Звезды.

- Фамилию свою я ему не навязывал, у него своя достаточно знаменитая, - объяснял Меликов. - Да и то, что он не носил мою фамилию, избавляло его от вопросов, чей он сын. Мы с ним были близки, любили друг друга, но никогда этого не показывали посторонним.

Дима родился в столице Воздушно-десантных войск - Рязани, его дед Анатолий Петрович Яцына, полковник ВДВ, преподавал в местном военном училище, но сам мальчик грезил краповым беретом. И пример отчима только укреплял его уверенности, что после школы (учился он, кстати, на одни пятерки и четверки) нужно поступать в военный институт внутренних войск МВД России.

На пятом курсе происходил отбор кандидатов для стажировки в отряде спецназа. Из всего взвода пригласили только двоих. Одним как раз и был Серков.

Дмитрий Серков хотел служить только в спецназе Фото: Личный архив героя публикации

- Они были наиболее развиты физически и подготовлены теоретически, - вспоминал Сергей Меликов. - Они успешно прошли стажировку и по ее итогам были отобраны для прохождения дальнейшей службы в отряде специального назначения.

В одном из интервью Меликов признавался, что неоднократно поднимал вопрос - окончательный ли это выбор Димы, осознает ли он, на какой риск идет?

- В итоге я понял, что или он будет служить в спецназе, или не будет служить вообще. Если бы мы не поддержали его выбор, это просто-напросто могло надломить его и как офицера, и как человека. И Дима получил распределение в «Витязь», - рассказывал Сергей Алимович.

Почему Дмитрия Серкова называли Форрест

Целеустремленность вообще всегда была отличительной чертой Димы. Например, на заветный краповый берет от сдавал трижды! А ведь это - тяжелейшее испытание. Ко второму заданию уже отсеиваются до 70-80% претендентов, а до финала доходят считанные единицы.

Первый раз у Димы заклинил автомат. Таковы правила, даже если ты сдал все нормативы, но подвело оружие - пересдавай! Второй раз во время марш-броска парень повредил колено, и ему пришлось сойти с дистанции. И только третья попытка оказалась успешной.

Именно во время подготовки к сдаче на краповый берет Дима получил свое прозвище Форрест (Гамп). Так в одноименном фильме Роберта Земекиса 1994 года звали главного героя, который из-за проблем с позвоночником носил скобы на ногах и с трудом ходил до тех пор, пока на него не напали хулиганы. Подруга крикнула: «Беги, Форрест!», и он смог это сделать. С тех пор он перестал носить скобы, начал перемещаться бегом и несколько раз пересек Америку от побережья до побережья.

Тренируясь, Дима бегал ежедневно утром и вечером, даже в выходные. Как вспоминали сослуживцы Серкова, его уже стали узнавать в других отрядах и спрашивали - «Это не ваш бегун бегает», «Вон опять ваш Форрест!».

За что сын Сергея Меликова получил Героя России

А вот от трудностей Дима не бегал никогда. Наоборот, всегда вызывался на задачи первым. Символично - он служил в 1-м Краснознаменном отряде спецназначения «Витязь» и командовал штурмовой группой 1-го взвода 1-й группы подразделения.

За два с половиной года Серков выполнил более 98 служебно-боевых задач на Северном Кавказе, из них 63 раза возглавлял поисковые группы, 35 раз входил в состав групп обеспечения. Кто знает, сколько еще успешных операций провел бы Дмитрий, если бы не его роковое решение задержаться в Дагестане на второй срок. Это считается дурной приметой - сменяться надо вовремя (о другом мистическом моменте в жизни парня читайте в конце статьи «Вместо послесловия»). Но друг Димы, который должен был его сменить, перед командировкой стал отцом. Серков решил остаться.

Вручение крапового берета Дмитрию Серкову. Фото: стоп-кадр телеканала «Звезда»

Как потом вспоминала мама Димы, у нее не было каких-то особых предчувствий.

- Я очень переживала и молилась каждый день, когда они уезжали в Чечню, - делилась Галина Анатольевна. - А когда он отправился в Дагестан, там только все начиналось, я спокойнее что ли отнеслась - ну Дагестан и Дагестан. Тем более они (муж и сын - прим.) оба меня оберегали, ничего конкретно не говорили. Во время созвонов Дима говорил: «Да все нормально, все классно, отдыхаем». Только змей там было много, прям клубками. Так что это было главное, за что я переживала, просила его обуваться, не выходить в тапочках в темноте никуда.

Сын Сергея Меликова погиб: что случилось

Последний бой Дмитрия произошел 2 августа 2007 года, когда как раз стемнело. Кто-то из бойцов спросил - представляете, выходим, а нам навстречу боевики, что будем делать? Капитан Серков со смехом подбодрил товарищей: «Ну мы же изучали, что такое встречный бой? Значит, будет у нас встречный бой, а не засада».

Тремя неделями ранее группа Серкова ликвидировала в этом квадрате опасного инструктора из Пакистана, который собирался готовить смертников в Карабудахкентском районе. После чего появилась информация, что здесь же действует банда, причастная к организации покушению на министра внутренних дел Дагестана. У родника, куда боевики приходили за водой, и было решено устроить засаду.

Увидев в ночной прицел силуэты, один из бойцов Серкова подумал, что после установки дополнительной мины возвращаются свои. Но данную задачу выполняли двое, а фигур уже было три, четыре...

В этот момент Дмитрий дал длинную очередь. Два боевика рухнули сразу, остальные открыли ответный огонь. Уже потом при детальном разборе боя всем стало понятно, что командир совершил подвиг. Он выдал себя стрельбой, бандиты переключили внимание на него, а не стали работать по сторонам, где находились другие спецназовцы.

Почтовая марка с Дмитрием Серковым из серии «Герои Российской Федерации». Фото: wikipedia.org

Доложить о произошедшем Меликову решились не сразу.

- Ночью мне позвонил мой старый боевой друг, он тогда возглавлял группировку в Дагестане. Он меня готовил к тяжелым новостям, сообщил, что группа Димы ведет бой, хотя на тот момент уже, наверное, было известно, что он погиб, - Сергей Алимович говорил, что сразу все понял, не будут ему просто так звонить по такому поводу.

Через некоторое время Меликов перезвонил сослуживцу сам.

- Как дела?

- Плохо...

Следующий созвон.

- Ты там?

- Подъезжаю...

И только во время третьего разговора товарищ Меликова сказал, что стал свидетелем того, что Димы нет в живых.

Сын Сергея Меликова Михаил Меликов: чем занимается

О том, что случилось с Димой, Меликовы не сразу рассказали его младшему брату Мише, решили поберечь психику семилетнего ребенка. Но он как чувствовал - с тех пор стал твердить, что тоже пойдет в спецназ.

- Если честно, я его стала отговаривать. Я могла бы воспитать еще одного героя, но сейчас я не хочу этого делать, - так Галина Анатольевна говорила на первых порах. Но судьбу не обманешь - по информации, появившейся в июле 2018 года, Михаил Меликов поступил в Военный университет Министерства обороны. Другой информации о младшем сыне Сергея Меликова в публичном пространстве нет.

Вместо послесловия

Помимо истории с приметой, что в командировке надо сменяться вовремя, был в жизни Димы другой мистический момент. Когда он еще учился на первом курсе, он прислал письмо своим одноклассникам, которые в последствии стали мужем и женой: «У вас ничего не случилось? А то мне приснился сон, что вы плачете, так все реалистично было». На вечере встречи выпускников ребята вспомнили об этом письме. Сон сбылся - они вместе горько плакали, узнав, почему Димы нет на мероприятии...

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