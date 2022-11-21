«То есть мои сыновья должны служить, а ваши нет?»: глава Дагестана и генерал-полковник Меликов взгрел чиновников, «отмазывающих» детей от армии

Сергей Меликов отчитал подчиненных за попытки уклонить детей от срочной службы в армии. Фото: Телеграм-канал Сергея Меликова

- Вы мне можете объяснить, что это такое? - с этих слов начал еженедельное собрание глава Дагестана. Хлесткая фраза Сергея Меликова предшествовала обсуждению громкой темы. Политик собрал своих подчиненных для серьезной беседы: ему передали список детей отдельных чиновников, которые не явились по призыву в рамках осенней кампании в этом году.

Как генерала-полковника его глубоко возмутило решение подчиненных. Так как список имен, который вручили Меликову накануне, указывает на попытку чиновников «отмазать» своих детей от срочной военной службы.

- Почему для одних служба в армии – обязанность, а у других есть какие-то привилегии только потому, что их папы и мамы занимают хорошие должности? У меня, генерал-полковника, близкие должны служить, а ваши – нет?, - обратился к слушателям Сергей Меликов.

Политик распорядился уточнить информацию по каждой фамилии в полученном списке. Вице-премьеру Дагестана Рамазану Джафарову нужно будет выяснить, у кого из детей чиновников есть объективные причины для отсрочки, предусмотренные законом, а у кого - нет. Этот вопрос будет вновь обсуждаться уже на следующей призывной комиссии.

- Чиновникам всех уровней напоминаю: если вы своих детей пытаетесь «отмазать» от армии, то вам нечего делать в органах власти. Нельзя себя отделять от общества, пользуясь служебным положением!, - твердо заявил глава Дагестана.

Сергей Меликов не впервые так отчитал своих подчиненных. Не так давно глава Дагестана уже устроил разнос чиновникам и успел стать кумиром своих земляков. В конце сентября в Дербенте была пущена машина, из которой через громкоговоритель призывали всех «граждан мужского пола» срочно явиться в военкомат.

- Вы что, дебилы? Кто их уполномочил ездить по городу?, - возмутился политик и расценил эти действия, как распространение фейковой информации. После этого военный комиссар Дербента извинился за «некорректную информацию», которая была озвучена через громкоговорители.

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