Вы что, дебилы? : Глава Дагестана устроил разнос дербентским чиновникам

Глава Дагестана напомнил, что за распространение такого рода фейков предусмотрена уголовная ответственность.

Глава Дагестана Сергей Меликов разнес чиновников после инцидента в Дербенте, который произошел накануне. По городу разъезжала машина, из которой через громкоговоритель призывали всех «граждан мужского пола» срочно явиться в военкомат.

- Вы что, дебилы? Кто их уполномочил ездить по городу? Это не что иное, как распространение фейковой информации, - сказал Меликов.

Глава Дагестана напомнил, что за распространение такого рода фейков предусмотрена уголовная ответственность.

После этого военный комиссар Дербента извинился за «некорректную информацию», которую распространяли через громкоговорители.

Ранее Сергей Меликов пригрозил главам городов и районов персональной ответственностью за ошибки, допущенные при выполнении Указа «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Такие случаи произошли в Дагестане, где мобилизовали мужчин, имеющих право на отсрочку.

Меликов напомнил, что призывник, столкнувшийся с нарушением прав, должен сообщить об этом в военкомат республики.