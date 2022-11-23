«Дети стали разменной монетой»: глава Дагестана вновь обрушился на чиновников с критикой

Сергей Меликов потребовал восстановить учебный процесс в школе села Цветкова. Фото: телеграм-канал главы Дагестана

В одной из дагестанских школ не утихают горячие протесты против смены школьного директора. Негодования учителей и родителей привели к тому, что первые стали массово увольняться, а вторые просто перестали отводить детей в школу.

- Мне неприятно, что столько взрослых людей, в число которых входят и учителя – люди, труд которых тяжело переоценить, люди, которых справедливо называют «инженерами человеческих душ», – совершенно забыли об интересах детей, - заявил глава Дагестана.

Жители села Цветковка настаивают на продлении директорских полномочий Шанкера Пирмагомедова, которого назначили в качестве врио директора в ноябре 2021 года. За год преподавательский состав и дети успели полюбить нового начальника, который до этого 10 лет проработал в школе учителем английского языка. Но срок его контракта закончился.

А 22 ноября администрация должна была запустить конкурс на замещение, но голосование не было проведено, а Пирмагомедову даже не позволили выдвинуть свою кандидатуру.

Учителя и родители восприняли «в штыки» новость о назначении другого директора и выразили свой протест: стали массово увольняться и забрали детей из школы.

За возмутительным случаем внимательно следил глава Дагестана, когда конфликт достиг своего пика, Сергей Меликов был вынужден вмешаться и обозначил решение:

- Учебный процесс нужно восстановить немедленно! Дети села Цветковка должны вернуться за парты и перестать быть свидетелями этой не очень красивой истории, - заявил политик и поручил вернуть директора на должность, в дальнейшем он будет участвовать в конкурсных процедурах.

К слову, глава Дагестана уверен, что в этой ситуация вся вина лежит на чиновниках. Именно они не смогли вовремя отрегулировать конфликт.

- С другой стороны, ответственные чиновники должны уметь работать с подобными ситуациями, общаться с людьми, вовремя разъяснять им свои решения, - пояснил глава.

Сергей Меликов пригрозил тем, кто препятствует «реализации права детей на образование», и заявил, что они обязательно окажутся в поле зрения правоохранительных органов и в этом случае «ничем хорошим это не закончится».

Напомним, это уже третья попытка главы Дагестана «достучаться» до своих подчиненных.

Несколько дней назад глава Дагестана взгрел чиновников за попытку «отмазать» своих детей от армии.

- Почему для одних служба в армии – обязанность, а у других есть какие-то привилегии только потому, что их папы и мамы занимают хорошие должности? У меня, генерал-полковника, близкие должны служить, а ваши – нет?, - возмутился политик.

А двумя месяцами ранее, глава Дагестана разругал властей Дербента за то, что они пустили по улицам города машину с громкоговорителем и призывали всех «граждан мужского пола» срочно явиться в военкомат. В своей гневной отповеди он не скупился на крепкие выражения, чем заслужил особенную любовь дагестанцев.

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