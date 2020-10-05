Новым главой Дагестана стал Сергей Меликов: краповый берет, генерал-полковник и «свой человек»

Фото: официальный сайт президента России

После отставки Владимира Васильева новым главой Дагестана стал генерал-полковник Сергей Меликов. Его кандидатура рассматривалась на этот пост еще в далеком 2017 году, после ухода Рамазана Абдулатипова. Тогда предпочтение было отдано более влиятельному и опытному Васильеву. Однако возрастной политик стал, в сущности, «кризисным менеджером». И после окончания «дагестанской чистки» по собственному желанию уступил место более молодому визави.

Указ об отставке Владимира Васильева был подписан президентом 5 октября 2020 года. В его тексте уже было указано имя сменщика.

— В связи с заявлением Главы Республики Дагестан Васильева В.А. о досрочном прекращении полномочий постановляю назначить Меликова Сергея Алимовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Дагестан, — говорится в тексте указа.

По национальности Сергей Меликов — лезгин. Это крайне весомый параметр для жителей региона. В Дагестане лучше всего принимают «своих». Так, несмотря на весь авторитет Владимира Васльева, жители относились к нему уважительно, но сдержано. А вот аварца Рамазана Абдулатипова, во время правления которого, как выяснилось, было совершено столько коррупционных преступлений, до сих пор вспоминают с теплом и любовью.

Фото: Совет Федерации Федерального собрания РФ

Отметим, что новый глава Дагестана Сергей Меликов — человек военный. После окончания в 1986 году Саратовского высшего военного командного Краснознаменного училища внутренних войск по специальности «разведчик», Сергей Алимович более 30 лет отдал службе. Новый глава Дагестана прошел путь от простого офицера до первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии, принимал участие в Первой чеченской войне, имеет право ношения крапового берета. В 2016 году получил звание генерал-покловника.

Последним местом работы Сергея Меликова был Совет Федерации — с 2019 по 2020 год он занимал кресло сенатора от Ставропольского края.

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