Отставка главы Дагестана Владимира Васильева: республику возглавит генерал-полковник

Владимир Васильев подал в отставку по собственному желанию. Фото: пресс-служба главы и правительства Республики Дагестан

Отставка главы Дагестана Владимира Васильева 5 октября 2020 года была подписана президентом России Владимиром Путиным. Самый возрастной губернатор России получил должность советника главы государства, а его место займет ставропольский сенатор, генерал-лейтенант Сергей Меликов.

Владимир Васильев подал в отставку по собственному желанию. Решение связано с почтенным возрастом политика, которому 11 августа исполнился 71 год, а также «определенными проблемами со здоровьем».

— В связи с заявлением Главы Республики Дагестан Васильева В.А. о досрочном прекращении полномочий, постановляю принять отставку Главы Республики Дагестан Васильева В.А. по собственному желанию. Назначить Меликова Сергея Алимовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Дагестан, — значится в указе президента Владимира Путина от 5 октября.

Временно исполняющим обязанности главы Дагестана назначен генерал-полковник Сергей Меликов

Отставка главы Дагестана Владимира Васильева была и неожиданной и ожидаемой. С одной стороны Владимир Абдуллаевич был назначен врио главы 3 октября 2017 года и проработал на своем посту всего три года. Однако на момент подачи прошения об отставке Васильев являлся самым возрастным губернатором в стране.

Отметим, что слухи об отставке главы Дагестана ходили уже в сентябре 2020 года. Правда тогда в администрации решительно опровергли возможность подобных перестановок.

Владимир Васильев, в сущности, исполнил в Дагестане роль «кризисного менеджера». Именно под его руководством в республике прошла глубокая чистка от коррумпированных кадров: за решетку уже отправлены бывший премьер-министр, трое его помощников, несколько министров и бессчетное количество чиновников более низкого ранга.

После отставки главы Дагестана Владимира Васильева он вернется в Москву. Уже подписан приказ о его назначении советником президента Российской Федерации.

— Назначить Васильева Владимира Абдуалиевича советником Президента Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится во втором указе Владимира Путина, касающемся кадровых перестановок в Дагестане.

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