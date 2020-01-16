Финал дагестанской чистки: бывший зампред правительства Дагестана приговорён к 4,5 годам колонии

Уголовное дело против чиновников из высших эшелонов Республики Дагестан наконец завершено. Сегодня Лефортовский суд Москвы поставил точку в деле бывшего заместителя председателя правительства региона Шамиля Исаева — чиновник получил 4,5 года колонии.

— Приговором Лефортовского райсуда города Москвы Шамиль Абдулаевич Исаев признан виновным по статье «Пособничество в присвоении или растрате». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев. Отбывать срок он будет в колонии общего режима, — сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Шамиль Исаев в кресле министра и спиной к стене во время задержания

При этом гражданский иск к экс-зампреду удовлетворили лишь частично. В пользу ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» взыскано 56 миллионов рублей.

Следствие и суд признали чиновника виновным в присвоении государственных денег, выделенных на ремонт турбазы «Орлиное гнездо», расположенной в Гунибском районе Республики Дагестан. Свою вину подозреваемый до последнего отрицал.

Начальник Исаева премьер Абдусамад Гамидов получил ещё болье — 6,5 лет строгого режима

Дело Исаева завершает ряд уголовных расследований против чиновников из высших эшелонов Дагестана. Чистка республики от коррупционеров началась в начале феврале 2018-го года. Исаев был задержан вместе со своим непосредственным начальником, премьером республики Абдусамадом Гамидовым и ещё одним зампредом Раюдином Юсуфовым. Они уже отправились за решётку — чиновники расхитили 41 миллион на строительстве СИЗО для иностранцев в Махачкале. Глава правительства получил 6,5 лет, а зам — 5,5 лет «строгача».

Кроме них, за решётку отправились глава Махачкалы Муса Мусаев (он, к слову, уже успел отсидеть и выйти по УДО), вице-премьер Билал Омаров, несколько глав районов, в том числе известный пособник террористов Андрей Виноградов, самый коррумпированный главврач Меджид Алиев и многие другие чиновники-казнокрады.

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