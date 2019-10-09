2019-10-09T18:43:54+03:00
Происшествия

Не прошло и года: осужденный на 4 года экс-мэр Махачкалы вышел по УДО

Муса Мусаев был осужден за превышение должностных полномочий, повлекшее ущерб казне в 48 млн рублей
Евгения СОКОРЕВА
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Экс-мэр Махачкалы Муса МусаевЭкс-мэр Махачкалы Муса Мусаев
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Раньше срока по УДО из тюрьмы вышел экс-глава Махачкалы Муса Мусаев. Задержали которого в январе 2018 года в самый разгар войны с коррупционерами во власти Дагестана. Ходатайство об условно-досрочном освобождении удовлетворил Кировский районный суд Махачкалы.

Больше полугода тогда расследовалось его дело о превышении должностных полномочий. И только в октябре за махинацию с землей на 48 млн рублей Мусаева посадили на 4 года. Хотя гособвинитель просил на год больше. Но надо сказать, что от еще более серьезного наказания в виде 7 лет колонии Мусу Мусаева спасло чистосердечное признание.

Напомним, что суть уголовного дела сводилась к разбазариванию государственной земли. В 2016-2017 годах Мусаев незаконно подписал документы, по которым фактически подарил 5 участков площадью 18 тысяч квадратов. Собственниками стали 3 человека и 2 юрлица. Урон оценили почти в 50 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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