2018-10-02T11:41:59+03:00
Общество

Экс-мэр Махачкалы Муса Мусаев признал свою вину в суде

Его обвиняют в превышении полномочий — торговле государственной землёй
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Экс-мэру Махачкалы Мусе Мусаеву грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: администрация МахачкалыЭкс-мэру Махачкалы Мусе Мусаеву грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: администрация Махачкалы
Изменить размер текста:

Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев признал свою вину во вменяемых ему коррупционных преступлениях. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в зале суда.

Судебный процесс в Советском суде Махачкалы начался сегодня в 10:00. После оглашения обвинения судья Далгат Гаджиев спросил у подсудимого, признаётся ли он в озвученных преступлениях.

— Да, Ваша честь, — коротко ответил Муса Мусаев.

Таким образом, экс-мэр Махачкалы признался в превышени должностных полномочий, повлёкших тяжкие последствия. Напомним, что Муса Мусаев обвиняется в незаконной передаче третьим лицам земли, находившейся в государственной собственности. Преступление было совершено в 2016-2017 годах. Чиновник незаконно подписал документы, предоставившие право собственности на 5 участков площадью более 18 тысяч квадратов. Получателями оказались 3 человека и 2 юридических лица. Общий ущерб, нанесённый бюджету оценивается более, чем в 48 миллионов рублей.

Согласно уголовному кодексу, за подобное преступление Муса Мусаев может получить от трёх до десяти лет лишения свободы. Кроме того, суд вправе лишить экс-чиновника права занимать государственные должности на срок до трех лет.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Дело экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева передано в суд

Высокопоставленного чиновника обвинили в превышении должностных полномочий на 48 миллионов (подробности).

Бывший мэр Махачкалы в СИЗО похудел и помолодел

В соцсетях обсуждают фотографию Мусы Мусаева, сделанную в следственном изоляторе (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Защита Абдулатипова обжаловала его арест
Ессентукский парк спецтранспорта принял первую партию коммунальной техники
На Ставрополье директор продала трактор сельской школы, чтобы погасить долги
Через семь лет федерального розыска в Москве поймали ставропольского мошенника
8 махачкалинских чиновников пойманы на сокрытии доходов
В Ставрополе студент спровоцировал автоаварию с тремя пострадавшими
На Ставрополье цистерна спровоцировала тройное ДТП на автозаправке
В Ставропольском крае неадекватный водитель попытался скрыться от полиции
На Ставрополье выбрали нового главу Шпаковского района
Жительница Ставрополья покусала полицейского за палёную водку
После смертельной аварии девушке из Северной Осетии нужна донорская кровь
В КБР «Нива» врезалась в BMW: один человек погиб, шестеро пострадали
На Ставрополье бизнесмен и руководство колонии «распилили» 4,5 млн
В ставропольском магазине рецидивист напал с ножом на продавца - видео
Деревянная балка упала на 8-летнюю девочку в ставропольском Драмтеатре
Суд начнёт рассмотрение дела бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева
В Ессентуках стартовал конкурс «Я люблю тебя, бабушка!»
В Дагестане футбольный рефери забил мяч и засчитал гол
Студент устроил в Ставрополе ДТП с пятью пострадавшиими
Дагестан оказался главным регионом России по числу сторонников ЗОЖ