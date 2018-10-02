Экс-мэр Махачкалы Муса Мусаев признал свою вину в суде
Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев признал свою вину во вменяемых ему коррупционных преступлениях. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в зале суда.
Судебный процесс в Советском суде Махачкалы начался сегодня в 10:00. После оглашения обвинения судья Далгат Гаджиев спросил у подсудимого, признаётся ли он в озвученных преступлениях.
— Да, Ваша честь, — коротко ответил Муса Мусаев.
Таким образом, экс-мэр Махачкалы признался в превышени должностных полномочий, повлёкших тяжкие последствия. Напомним, что Муса Мусаев обвиняется в незаконной передаче третьим лицам земли, находившейся в государственной собственности. Преступление было совершено в 2016-2017 годах. Чиновник незаконно подписал документы, предоставившие право собственности на 5 участков площадью более 18 тысяч квадратов. Получателями оказались 3 человека и 2 юридических лица. Общий ущерб, нанесённый бюджету оценивается более, чем в 48 миллионов рублей.
Согласно уголовному кодексу, за подобное преступление Муса Мусаев может получить от трёх до десяти лет лишения свободы. Кроме того, суд вправе лишить экс-чиновника права занимать государственные должности на срок до трех лет.
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