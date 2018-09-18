Бывший мэр Махачкалы в СИЗО похудел и помолодел
В Дагестанских соцсетях появилась фотография бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева, сделанная в камере СИЗО.
Сейчас экс-градоначальник ожидает суда в следственном изоляторе в Ессентуках. Он находится под уголовным делом о превышении должностных полномочий с причинением ущерба городу на десятки миллионов рублей. По данным следствия, чиновник незаконно раздал предпринимателям и частным лицам муниципальные земельные участки на 48 миллионов рублей.
Как отмечают пользователи соцсетей, Мусе Мусаеву в СИЗО живется неплохо. Он сбросил лишний вес, помолодел лет на двадцать, да еще и улыбается.
Причем многие отметили наличие в камере современного телевизора, по которому бывший чиновник и его сокамерники смотрят какое-то популярное ток-шоу.
Ранее, сообщалось, что первое судебное заседание по делу Мусы Мусаева должно было состояться 14 сентября в Махачкале. Однако по неизвестным причинам бывший чиновник не был доставлен в Дагестан и суд отложен.
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