Дело экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева передано в суд

СЕГОДНЯ 12:35 2018-08-22T12:43:43+03:00

Высокопоставленного чиновника обвинили в превышении должностных полномочий на 48 миллионов

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Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев, обвинённый в превышении должностных полномочий и нанёсший бюджету ущерб в размере 48 миллионов рублей, предстанет перед судом. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Согласно материалам дела, Муса Мусаев обвиняется в незаконной передачи земли, находившейся в государственной собственности. Превысив должностные полномочия, в 2016-2017 годах он незаконно подписал документы, предоставившие право собственности на 5 участков площадью более 18 тысяч квадратов. Получателями оказались 3 человека и 2 юрлица. Общий ущерб, нанесённый бюджету оценивается более, чем в 48 миллионов рублей.

Сам экс-мэр находится под стражей, сразу после заведения уголовного дела его отстранили от занимаемой должности. Арест наложен и на незаконно розданные земельные участки.

На данный момент специалисты завершили расследование резонансного уголовного дела, государственный прокурор согласился с приведёнными доводами, подписав обвинительный приговор. Дело передано в суд.

В случае, если вина Мусы Мусаева будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что экс-мэр Махачкалы был одним из первых задержанных за коррупцию высокопоставленных чиновников Дагестана, после назначения Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы региона. Муса Мусаев был арестован 21 января 2018 года.

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