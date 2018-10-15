Экс-мэр Махачкалы получил 4 года колонии

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-15T13:13:39+03:00

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Советский районный суд Махачкалы приговорил бывшего мэра столицы Дагестана Мусу Мусаева к четырём годам колонии за махинации с государственной землёй. Также экс-чиновник после выхода на свободу три года не сможет занимать административные должности.

— Признать Мусу Мусаева виновным в превышении должностных полномочий и назначить ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать государственные муниципальные должности в течение 3 лет, — огласил приговор судья Далгат Гаджиев.

Государственный обвинитель просил для Мусаева ещё более строгое наказание — 5 лет лишения свободы. Адвокаты подсудимого, в свою очередь, настаивали на наказании, не связанном с лишением свободы, поскольку с самого начала следствия бывший мэр Махачкалы оказывал содействие следователям, а в ходе судебного процесса полностью признал свою вину, после чего рассмотрение дела происходило в особом порядке.

Напомним, что арестованному 21 января Мусе Мусаеву вменяется в вину превышение должностных полномочий, повлёкших тяжкие последствия. По версии суда и следствия, в марте 2016 года чиновник передал третьим лицам право владения пятью земельными участками в Махачкале. При этом три участка за бесценок были отданы физическим лицам, а ещё два юридическим. Их общая территория составляет почти 18 тысяч квадратных метров. Преступные действия мэра нанесли государственному бюджету ущерб в 48 миллионов рублей.

Максимальным наказанием за это преступление, согласно Уголовному кодексу, является лишение свободы на 10 лет и лишение права занимать определённые должности на 3 года. Однако учитывая чистосердечное признание Мусаева, его могли осудить максимум на 7 лет.

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