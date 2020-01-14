2020-01-14T19:49:09+03:00
Общество

Дагестанскому главврачу дали срок за премию в 240 миллионов рублей

Меджид Алиев три года баловал себя крупными денежными вознаграждениями [фото]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Меджид Алиев. Фото: Минздрав ДагестанМеджид Алиев. Фото: Минздрав Дагестан
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Верховный суд Дагестана ужесточил наказание для бывшего главного врача первого городской больницы Махачкалы Меджида Алиева. Медика подозревали в мошенничестве на сумму более 240 миллионов рублей. Об этом сообщают в Верховном суде Дагестана.

Алиеву заменили условный срок на реальный. В декабре 2019 года Советский районный суд Махачкалы признал его вину. Согласно постановлению, главврач должен был шесть лет отбывать условный срок, выплатить трехмиллионный штраф. Мужчину лишали права работать в государственных структурах в течение трех лет.

С решением суда не согласились сотрудники Прокуратуры Советского района Махачкалы, которые подали апелляцию в Верховный суд Дагестана. Жалоба была удовлетворена. По новому решению, Алиев проведет в колонии общего режима 5,5 лет. Помимо этого, осужденный возместит весь причиненный ущерб, выплатит штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Также ему запретили занимать должности на государственной службе в течение трех лет.

Домик айболита Алиева

Домик айболита Алиева

Напомним, против Алиева возбудили уголовное дело в сентябре 2018 года по статье "Мошенничество". По данным Генеральной прокуратуры, в период с 2016 по весну 2018 года главный врач необоснованно поощрял себя и некоторых других сотрудников махачкалинской больницы всевозможными материальными выплатами. Премиями и стимулирующими он выкрал из бюджета учреждения больше 240 миллионов рублей. Большую часть суммы коллеги возвращали щедрому начальнику.

Как ранее писала "КП - Северный Кавказ", на работу первой городской больницы Махачкалы нередко жаловались местные жители. К примеру, говорили о вымогательстве взяток и плохом лечении. Весной 2018 года Алиева сняли с должности главного врача. Тогда специальная комиссия, прибывшая в больницу для проверки, выявила вопиющие случаи хищения денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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