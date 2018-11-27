Коррупция, хищения и перепродажа лекарств: как воровал самый коррумпированный главврач Дагестана

Полицейские продолжают расследование дела задержанного за мошенничество на 238 миллионов долларов главврача городской клинической больницы №1 Махачкалы. После задержания в начале осени, количество уголовных дел против Меджида Алиева стремительно растёт. На днях следователи раскрыли ещё две ужасающие коррупционные схемы. Оказалось, что кроме бюджетных средств подозреваемый воровал даже лекарства.

Покровы с преступной деятельности главного врача первой городской больницы столицы Дагестана были сорваны 15 сентября, когда Алиева задержали по подозрению в коррупции. После серии обысков оказалось, что чиновник жил с размахом герцога или кронпринца. В безвкусном, но четырёхэтажном особняке следователи нашли все возможные атрибуты роскоши — широкие «дворцовые» лестницы, лепнину, хрусталь, позолоту, мебель из ценнейших пород дерева и сверхсовременную технику. Особо выделился хозяин персональным лифтом со сканером отпечатков пальцев — подниматься наверх по лестнице его высочеству не подобало.

Ответ на логичный вопрос — на какие средства главврач смог воздвигнуть своё поместье, следователи нашли в зарплатной ведомости. Оказалось, что подозреваемый на протяжении двух лет, с начала 2016 по апрель 2018 года, выписывал себе и большинству сотрудников больницы заоблачные поощрительные гонорары. Но о щедрости речи быть не может — после зарплаты все «лишние» деньги собирались и возвращались в карман к главврачу. Таким образом, по данным следствия, Алиев смог украсть 238 миллионов рублей.

Чиновник жил с размахом герцога или кронпринца: в четырёхэтажном особняке следователи нашли широкие «дворцовые» лестницы, лепнину, хрусталь, позолоту, мебель из ценнейших пород дерева и сверхсовременную технику

Предполагаемого коррупционера срочно арестовали, а следователи стали досконально изучать его деятельность на посту руководителя махачкалинской горбольницы. Скоро раскрылся ещё один курьёзный обман — построенную на государственные средства на больничной территории пристройку, по сговору с товарищем-бизнесменом, главврач сдавал, практически, самому себе. Так он заработал ещё 4 миллиона.

И вот, недавно пресс-служба прокуратуры рассказала ещё о двух преступных схемах, которые мог использовать изобретательный главврач. Одна из них почти смешная и очень похожа на предыдущую — главврач сдавал больнице в аренду собственную машину, чтобы предоставить самому себе транспорт. На этом нехитром обмане он заработал ещё два миллиона.

Но вторая история впечатляет гораздо больше. Оказалось, что Алиев воровал лекарства у собственных больных. Как именно он совершал свои преступные махинации следствие пока молчит, однако объяснение можно найти в тексте открытого письма сотрудников медучреждения.

— На протяжении 3–4 месяцев он каждый день приносил врачам по пять историй болезни. Медиков заставляли заполнять документы так, будто пациент лежит в палате. На его имя списывались самые дорогие лекарства. Стоимость одной упаковки которой доходит до 10 тысяч рублей. Если врач отказывался, его лишали возможно нормально заниматься работой, — откровенно описали преступную схему сотрудники медучреждения.

Особо выделился хозяин персональным лифтом со сканером отпечатков пальцев — подниматься наверх по лестнице его высочеству не подобает

При этом, по версии анонимного источника, списанные лекарства перепродавались в сети аптек, принадлежащих бывшему главврачу. А больных обязывали приобретать те же лекарства из своего кармана.

— Нам, на данный момент, доподлинно известно о том, что Алиев заставлял подчинённых списывать лекарства и таким образом похищал их. Сети аптек, принадлежащих лично бывшему главврачу не существует, но, возможно, она была оформлена на подставных лиц. Сейчас следователи прорабатывают эту и другие версии, — сообщили «КП» в пресс-службе МВД по Дагестану.

Вообще, по словам врачей, определения «бесплатная медицина» в больнице под руководством Алиева практически не существовало. Любых, даже самых тяжёлых больных, перед госпитализацией отправляли в кассу. Нет денег — нет лечения. Люди думали, что оплачивают услуги жадных медиков, но, на самом деле, платили за медикаменты.

— Больные вынуждены были за свой счет покупать эти лекарства. Бедные старики у которых пенсия 8 тысяч рублей! Нередко такие больные просто умирали от нехватки жизненно необходимых лекарств. В конце каждого месяца он (главврач, — прим.ред.) давал указание старшим медсестрам брать все истории выписанных больных из архива, вписывать туда лекарства которые пациент должен был получить по стандартам, — говорится в тексте открытого обращения сотрудников.

По информации следствия, на хищении больничных лекарств Алиев заработал не меньше 3 миллионов рублей. Два новых уголовных дела классифицировали, как мошенничество в особо крупных размерах. Общая сумма украденных только у государства денег составила около четверти миллиарда рублей.

— Сейчас мы проверяем всю информацию по возможным правонарушениям, допущенным Алиевым, — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан. — В частности, и по системе «платной медицины». С материалами открытого письма врачей знакомы, пытаемся доказать всё, что возможно доказать. Следствие продолжается.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

В Дагестане главврач больницы выписал себе премию в 238 миллионов рублей

Коррупционер выписывал премии сотрудникам, а потом забирал переплату, прикарманивая деньги (подробности).

В Дагестане главврач провернул хитрую аферу с арендой больничного корпуса

На Меджида Алиева, выписавшего премию в 238 миллионов, завели еще одно дело (подробности).