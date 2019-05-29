2019-05-29T10:42:26+03:00
Общество

Бывший вице-премьер Дагестана получил условный срок за многомиллионное мошенничество

Билал Омаров частично возместил нанесенный им ущерб
Михаил ЮЖНЫЙ
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Билал Омаров. Фото: пресс-служба главы ДагестанаБилал Омаров. Фото: пресс-служба главы Дагестана
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Суд вынес приговор в отношении бывшего вице-премьера Дагестана - бывшего директора "Запкаспрыбвод" Билала Омарова по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета.

- Омарову назначено наказание в виде 4,5 лет условного срока с лишением права занимать госдолжности еще 1,5 года. Приговор вынесен по делу, где фигурирует также директор фирмы "Стройтехнохолдинг" Кушиев", - уточнили следователи. - Тот, в свою очередь, получил 3,5 лет лишения свободы условно.

По данным следователей, в конце декабря 2013 года руководитель предприятия "Запкаспрыбвод" Омаров, сговорившись с Кушиевым, заключил договор аренды транспортных средств, которые фактически учреждению не передавались. Его предприятие перевело Кушиеву арендную плату в 9 млн рублей. Также мошенникам удалось похитить горюче-смазочных материалов на 2 миллиона рублей. Об их преступлении стало известно правоохранителям.

Осужденные частично возместили причиненный ущерб в 6 млн рублей, заключил Темирбеков. В марте 2018 года врио главы Дагестана Владимир Васильев снял с поста зампреда правительства Дагестаан Омарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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