2019-10-04T16:47:11+03:00
Общество

Премьер-министра Дагестана могут посадить на 7 лет

Абдулсамада Гамидова и его заместителя обвиняют в мошенничестве и растрате
Андрей ЗОБОВ
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Абдусамад Гамидов. Фото: Пресс-служба главы ДагестанаАбдусамад Гамидов. Фото: Пресс-служба главы Дагестана
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Гособвинение огласило тюремные сроки, которые, по мнению прокуратуры, заслуживают бывший глава правительства Дагестана Абдулсамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов. Премьер может получить 7 лет колонии строгого режима, а вице-премьер — 6.

Одиозное уголовное дело в отношении высших чиновников Республики Дагестан вышло на финишную прямую. Заседания в Лефортовском суде проходят в закрытом формате, под усиленной охраной вооружённого спецназа. А в прениях принял участие заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Сергей Бочкарёв.

Такое повышенное внимание кавказским политикам оказано неспроста. Расследование было долгим и сложным, а дело чуть не развалилось, когда представитель пострадавшей стороны — дагестанской «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика», вдруг заявил, что никакого ущерба махинации влиятельных политиков не нанесли.

Следствие было шокировано таким поворотом событий, но вскоре в ситуации разобрались. Адвокат вице-премьера Дагир Хасавов был арестован прямо в зале Лефортовского суда. Его обвинили в давлении на свидетелей. После этого другой представитель пострадавшей стороны подтвердил претензии следствия, подав иск на 41 миллион рублей.

Напомним, что Гамидова и Юсуфова задержали в начале февраля 2018 года. Политикам предъявили обвинение в мошенничестве и растрате при строительстве спецприёмника для иностранных граждан. При этом появлялась информация, что они могут быть причастны к другим коррупционным преступлениям, но следствие не смогло собрать достаточные доказательства, чтобы предъявить обвинения.

С самого начала подозреваемые полностью отрицали свою вину, процесс затянулся более, чем на 1,5 года. Свою позицию Абдулсамад Гамидов и его бывший подчинённый так и не изменили. В своём последнем выступлении адвокаты заявили о полной невиновности опальных политиков. Вскоре процесс будет закончен и судья удалится для вынесения окончательного решения.

КСТАТИ

Угрозы и подкуп свидетелей: СК запросил арестовать адвоката высших чинов Дагестана

Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы арестовать адвоката Дагира Хасавова, которого задержали во вторник в Лефортовском суде. Его обвиняют в попытке помешать правосудию (подробности).

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Против арестованных 6 февраля высокопоставленных чиновников Дагестана могут возбудить новые уголовные дела. Бывший премьер Дагестан Абдусамад Гамидов, его замы Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев, а также бывший глава минобра Шахабас Шахов могут попасть под следствие по эпизодам, связанным с хищением денег из бюджета (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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