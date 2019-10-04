Премьер-министра Дагестана могут посадить на 7 лет

Гособвинение огласило тюремные сроки, которые, по мнению прокуратуры, заслуживают бывший глава правительства Дагестана Абдулсамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов. Премьер может получить 7 лет колонии строгого режима, а вице-премьер — 6.

Одиозное уголовное дело в отношении высших чиновников Республики Дагестан вышло на финишную прямую. Заседания в Лефортовском суде проходят в закрытом формате, под усиленной охраной вооружённого спецназа. А в прениях принял участие заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Сергей Бочкарёв.

Такое повышенное внимание кавказским политикам оказано неспроста. Расследование было долгим и сложным, а дело чуть не развалилось, когда представитель пострадавшей стороны — дагестанской «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика», вдруг заявил, что никакого ущерба махинации влиятельных политиков не нанесли.

Следствие было шокировано таким поворотом событий, но вскоре в ситуации разобрались. Адвокат вице-премьера Дагир Хасавов был арестован прямо в зале Лефортовского суда. Его обвинили в давлении на свидетелей. После этого другой представитель пострадавшей стороны подтвердил претензии следствия, подав иск на 41 миллион рублей.

Напомним, что Гамидова и Юсуфова задержали в начале февраля 2018 года. Политикам предъявили обвинение в мошенничестве и растрате при строительстве спецприёмника для иностранных граждан. При этом появлялась информация, что они могут быть причастны к другим коррупционным преступлениям, но следствие не смогло собрать достаточные доказательства, чтобы предъявить обвинения.

С самого начала подозреваемые полностью отрицали свою вину, процесс затянулся более, чем на 1,5 года. Свою позицию Абдулсамад Гамидов и его бывший подчинённый так и не изменили. В своём последнем выступлении адвокаты заявили о полной невиновности опальных политиков. Вскоре процесс будет закончен и судья удалится для вынесения окончательного решения.

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