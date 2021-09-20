Рамзан Кадыров победил на выборах главы Чечни 2021 с новым рекордом

Рамзан Кадыров переизбран на должность главы Чечни. Фото: @ya_pomoshnik_kra_95

Избирательная комиссия Чеченской Республики огласила предварительные итоги выборов главы Чечни 2021. После подсчета 100% процентов протокола главой Чечни с огромным отрывом от соперников переизбран действующий руководитель республики Рамзан Кадыров с 99,7% голосов.

На выборах-2021 Кадыров не только одержал победу, но и смог установить новый рекорд, улучшив собственный результат почти на 2%. На выборах в 2016 году глава чеченского народа лидировал с 97,94% голосов при явке почти в 95% избирателей.

Помимо Рамзана Кадырова, на пост руководителя республики претендовали еще два кандидата: депутат парламента Чеченской Республики Халид Накаев и заместитель главы администрации Кадырова Иса Хаджимурадов. По предварительным данным, Накаев набрал 0,12% голосов, а Хаджимурадов - 0,15%.

Избирком Чечни завершил подсчет голосов. Фото: избирком ЧР.

Стоит отметить, что Чечня показала самую высокую явку на выборах.

- По данным Государственной автоматизированной системы «Выборы», в голосовании на выборах Главы Чеченской Республики приняли участие 714 109 избирателей, что составляет 94,61% от общего числа включенных в списки избирателей, - сообщили в республиканском избиркоме.

Стоит отметить, что Чеченская Республика стала единственной на Северном Кавказе, которая вернула прямые выборы главы после их повсеместной отмены в 2004 году и частичного возвращения в 2012-м.

СПРАВКА «КП»

В 2007 году Рамзан Кадыров был избран президентом Чеченской Республики. Руководящую должность он занимал до 2011 года. После изменения названия должности он стал главой Чеченской Республики. 18 сентября 2016 на выборах главы республики за него отдали свои голоса 97,94% процента избирателей при явке больше 95%. Эти выборы стали первым прямыми выборами главы Чечни для Рамзана Кадырова.